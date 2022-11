Esteban Parola homenajeó a Mario Holmer del Circo «Patagonia» en General Villegas

Desde hace más de una década, Payasos sin Carpa tomó el compromiso de llevar el circo a los lugares donde las carpas no llegan. Creemos que la mejor manera de incluir es generando igualdad de oportunidades, explicó el santaeleodorense que recorre diferentes espacios del país llevando su arte, el que, como ocurrió en este caso en el cierre de la 1° Feria del Libro en General Villegas, rescata la historia del Circo Criollo. Esa fue la razón por la que como invitado especial estuvo presente Mario Holmer, el payaso Patagonia, dueño del circo del mismo nombre.

Al arribar al predio del recién inaugurado Centro Cultural Fénix, Esteban lo recibió en el ingreso, se saludaron y cruzaron las primeras palabras como lo hacen los amigos y se fundieron en un abrazo; ahí, en ese momento estaba la cámara de Distrito Interior para la que posaron por un momentos.

Mario contó que no actuaría porque su salud no se lo permite, sufre desde hace años epoc y eso dificulta su respiración, de todos modos no fue impedimento para estar presente y recibir, en vida, tal como el mismo lo resaltó, este homenaje.

Patagonia fue la influencia y hoy es la inspiración para que Esteban sea actor y precisamente su obra sea el Circo Criollo.

Luego de la imagen que forma la portada, registramos una segunda foto, ambos caminando hacia el ingreso principal del salón que albergaba el escenario en el que en minutos más se presentaría la obra (foto interior); la misma que a todos pondría frente a si mismos, especialmente a los grandes que suelen descubrir inconscientemente que sigue vivo el niño que alguna vez disfrutó de la magia del circo «de otros tiempos».

