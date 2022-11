El milagro del camionero que esta madrugada volcó entre General Villegas y Ameghino

Pasada la medianoche, un chofer, oriundo de Tucumán, que circulaba por la Ruta 188 entre Villegas y Ameghino, perdió el control y volcó chasis y acoplado en el kilómetro 318, a la altura d ela bajada a «Los Andes».

El conductor de unos 28 años perdió el control, no se descarta que pudo haberse quedado dormido, y volcó el rodado que derramó toda su carga. Como consecuencia y tal como se observa la cabina quedó totalmente destruída, sin embargo, y producto de un milagro probablemente, no sufrió consecuencias personales. Preventivamente fue trasladado por el SAME al hospital de Ameghino donde esta mañana permanecía internado en observación.

