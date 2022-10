Esteban Parola homenajeará al circo criollo en la 1° Feria del Libro que se realizará en General Villegas

La Primera Feria del Libro General Villegas además tendrá diferentes expresiones artísticas entre las que se destaca la obra que reivindica el circo y vuelve a los orígenes del teatro argentino. El sábado 5 de noviembre a las 20:30hs se presentará junto a María Philip para toda la familia en el escenario de la Feria en el Centro Cultural Molino Fénix.

Los historiadores afirman que el circo criollo fue el primer espectáculo que puso en juego muestras de la identidad sudamericana, por haber sido el primero que dejó de imitar las artes provenientes de Europa. Tiene sus inicios a mediados del siglo XVIII en Argentina y Uruguay y según cuenta el actor y Vicedirector de la Casa del Teatro Esteban Parola dieron origen a nuestro teatro cuando luego de las típicas pruebas circenses se desarrollaban las primeras obras.

“El espectáculo “Homenaje al Circo Criollo” nace de aquel, que cuando era chico y vivía en Santa Eleodora, me despertó la curiosidad de la actuación y tiene que ver con haber visto el Circo Patagonia y ese primer acercamiento al teatro, porque de muy pibe pude ver las obras de teatro que representaban”, revela el actor.

Asimismo comenta que después de muchos años logró contactar a Mario Holmer (payaso de Circo Patagonia) quien fue como artista invitado para un trabajo que realizó para Canal Encuentro sobre el Circo Criollo y después con una compañera surgió la agrupación “Payasos sin carpa” con la idea de llevar el circo donde las carpas no llegan y poder viajar y acercar el circo a lugares donde las grandes compañías no se acercan por cuestiones económicas.

“Así empecé a cerrar esta idea pensando que en algún punto estoy haciendo en otros lugares lo que hacía el Circo Patagonia en la zona nuestra, esto de llevar cultura a diferentes localidades”, dice y destaca que “más allá que el circo se adapta a los espacios porque se puede hacer en el teatro, en la calle o lugares no convencionales y es homenajear a esos payasos y artistas que andaban por todo el país recorriendo y que dieron origen a nuestro teatro nacional”.

Además, cuenta que “la idea es seguir llegando a distintos lugares y ahora todo lo que nosotros llevamos es la obra en sí y no tanto la función de circo como se hacía antes”.

La trama es acerca de un payaso viejo que entra a la carpa y quiere revivir esa historia y una payasa joven lo interrumpe todo el tiempo y se desarrolla ese juego entre los dos. El viejo va narrando distintas situaciones que se vivían en el circo criollo y viendo algunos números viejos con elementos de ahora.

“Sandra Sereno, la Bibliotecaria de Santa Eleodora, fue la que me convocó y ahora me imagino dónde se va a montar el escenario, las luces y sonido, así que bienvenida sea la apertura del espacio (Centro Cultural Molino Fénix) porque abrir espacios culturales siempre es positivo, me parece que es de las mejores inversiones que hacen los municipios y no lo digo porque me dedique al teatro, sino porque la cultura es mucho más que la música, el teatro, la pintura, son los usos y costumbres de los pueblos y es un lugar donde poder mostrarla”, señala.

Acerca del Centro Cultural manifiesta que le encantó el espacio, como lo restauraron y destaca que “armar ahí un centro cultural es importante más allá del Teatro Español porque en Villegas no había un espacio cultural que podía explotarse en el que se puedan hacer danzas o este tipo de muestra que se hizo en el Puig”.

“Siempre restaurar los edificios viejos está bárbaro porque si no se pierde el patrimonio y la verdad que lo dejaron precioso y es una muy buena inversión y ahora hay que llenarlo de cultura porque si no son solo edificios”, considera.

También estará en la Feria del Libro brindando una charla acerca del arte como fuente de inclusión social que tiene que ver con el trabajo que hace con artistas con discapacidad, la formación para generar después las cooperativas de trabajo.

“Está buenísima la idea de la Feria, siempre hay que dar el primer paso porque si no nos quedamos en el habría que hacer, organizar… y nadie se anima al fracaso. Para mí el hacer es éxito y el fracaso quedarte en la palabra”, concluyó.

