Avanza la organización de la primera Feria del Libro y la Cultura en General Villegas

El Municipio de General Villegas está organizando el 4 y 5 de noviembre la Primera Feria del Libro del Partido con la participación de distintos protagonistas de la cultura local y nacional.

“Esta es una Feria – Fiesta que estamos organizando entre todos, así que cada uno desde su lugar está poniendo su granito de arena convocando gente y somos muchos los que estamos detrás de esta organización porque cada una de las Bibliotecas del Partido va a tener su stand, al igual que la Biblioteca de General Villegas, el Museo de Bellas Artes Carlos Alonso y el Museo Histórico, como las distintas instituciones intermedias y educativas que se están haciendo eco”, adelantó Gloria Scolari Coordinadora de la Red de Bibliotecas.

“Participarán del mismo modo los escritores locales, nuestro escritores villeguenses, también escritores que son de acá y vuelven cada vez que los convocamos, otros que ya han venido y son amigos de la casa como O´ Kif, y otros que lo hace por primera vez. La propuesta es variada, van a ver literatura infantil, novelas para adultos y adolescentes, autoayuda y discapacidad entre otras temáticas.”

“La grilla de actividades estará disponible en los próximos días, pero ya adelanto que comenzará el viernes a las 8:30 de la mañana con la apertura para que todas las escuelas hagan su visita y se va a extender hasta las 20 horas y el sábado desde las 14 hasta las 21 horas con cierres musicales y de circo”, finalizó.

Conocé algunos escritores que vendrán a la Feria del Libro

Ana Moglia – “Después de la Tormenta”

Nació en Paraná, Entre Ríos, y desde su adolescencia reside en Río Cuarto, Córdoba. Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (Universidad Nacional de Río Cuarto), Magister en Didáctica y Promoción de la Lengua Italiana (Universidad de Venecia, Italia) y diplomada en Gestión de Emprendimientos por la Universidad Siglo XXI. Desde 1993 es docente de nivel medio y en la actualidad se desempeña como directora. Trabajó como libretista y productora publicitaria en LV16 Radio Río Cuarto. Ha publicado, entre otros libros, Al otro lado del océano (2012), El jardín de los naranjos (2015), Promesa bajo la luna (2017) y Con los ojos cerrados (2018). La primera edición de La ruta de los sueños (2014, El Emporio) fue declarada de “Beneplácito e Interés provincial” en Misiones y, en septiembre del mismo año, de “Interés Legislativo y Provincial” en Córdoba. En octubre de 2016, el Concejo Deliberante de Río Cuarto declaró a Moglia “Personalidad Destacada de la Cultura” por su labor como escritora.

Como en La ruta de los sueños, Ana Moglia vuelve a dar vida en personajes inolvidables, hombres y mujeres con fe en que siempre habrá un renacer después de la tormenta.

Amorina García Varisco – «Alquimia Cósmica»



Amorina es oriunda de Piedritas. Bajo el lema de “el primer paso del alquimista es el autoconocimiento”, nace Alquimia Cósmica, convencida de que, antes de crear la vida que deseamos, tenemos que invertir nuestra energía en reencontrarnos con quiénes somos y recordar aquello que desea experimentar nuestra alma para que, luego, todo sea una cocreación genuina, desde nuestra esencia y no desde viejos patrones o incluso moldes externos. Somos los Alquimistas y este manual viene a recordarlo.

Lorena La Terza – «Somos Deportistas»

La Primera colección de cuentos infantiles sobre la historia de deportistas paralímpicos argentinos. Cinco grandes nombres son los protagonistas de cuatro libros inspiradores: La sonrisa de Yanina (Yanina Martínez, atletismo), Un día soñado (Gabriel Copola – Mauro Depergola, tenis de mesa), Gusa y yo (Daniela Giménez, natación) y Pelota de cascabel (Silvio Velo, fútbol para ciegos). Además, la historia de Silvio también tiene su edición en braille. Todos los cuentos están disponibles también en Lengua de Señas Argentina (LSA) y en audiolibro.

Lorena La Terza es Licenciada en Educación Física especializada en Salud y Discapacidad

Editorial: www.parrafoaparte.com

Viviana Bernadó – “Aquello era el Cielo”

Viviana Bernadó nació en General Villegas. Es docente, periodista y Magister en Escritura Creativa. Escribe en la revista La Agenda (Ideas y cultura en la ciudad). Coordina talleres de lectura y escritura, además de un ciclo de entrevistas a escritores denominado Mientras escribo. Aquello era el cielo es su primer libro, publicado en pandemia.

Estará realizando firma de ejemplares, dará charlas a estudiantes de escuelas secundarias entre otras actividades.

Patricia Iglesias Torres y Mónica Gutiérrez – “Cumpleaños en primavera”



Qué difícil es festejar un cumpleaños cuando nada sale como lo esperabas. Cuando ni los invitados, ni los regalos son los imaginados. ¿Te ha pasado? En esta historia hay un rey llamado Severino que es muy antojadizo y mandón. Llegará de lejos una invitada que le mostrará otra manera de celebrar, ¿Aceptará el monarca esta propuesta? ¿Podrá ver más allá de su corona? ¿Será capaz de recibir y agradecer? Si lees este cuento descubrirás las respuestas, o no. Uno nunca sabe lo que se puede encontrar adentro de un libro. No te vistas de fiesta, no te pongas gorro de cumple, solo abre tu corazón, y comprenderás.

Pablo Calónico y Marcelo Celeste (con prólogo de Elba Ferreyra) – «Drakkar el vampiro de la red»

En esta historia, que bien puede vincularse al grooming, los coautores además de tomar en cuenta los valores familiares al crear y escribir esta ficción, tratan de enseñarle al niño lector, a través de una moraleja, lo nocivo y peligroso que podría resultar comunicarse con personas desconocidas por medio de redes sociales o medios similares. Los niños pueden aprender jugando e investigar, pero como precaución, los adultos debemos estar al tanto de las actividades que realizan, para no asumir riesgos. La experiencia nos hace ver que existen peligros. La historia tiene lugar en la casa en donde vivían Bruno y su mamá. Aparece un duende en las redes que, mediante engaños, obtiene información de nuestro amigo y conoce el movimiento de su hogar. La consecuente transformación de aquel en un vampiro gigantesco con filosos colmillos, que acosará y perseguirá a Bruno por toda la casa para devorarlo, es la parte de mayor suspenso de esta aventura, que atrapará al lector desde el inicio y que no querrá dejar de leer hasta el final.

Natalia Di Virgilio – “MALEVAS Conquistadoras del Plata” y “Vicio”

Natalia Di Virgilio, lleva publicadas cinco novelas bajo el pseudónimo Di.Vi.Na. (las tres sílabas son una combinación de su nombre y apellidos) y sus últimas dos historias con su nombre de pila.

Mediante sus investigaciones basadas en los temas que nos atañen como sociedad argentina, despertó el interés de los lectores, que ya han comprado más de 3000 ejemplares de sus obras.

Vale destacar que en su recorrido literario participó de: Ferias del Libro Internacionales y regionales, Primer Encuentro de Escritores Noveles en Madrid (2015), Encuentro de Escritores de la Provincia (Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, 2017 y 2019), interactuando con lectores, dando charlas literarias y presentando sus novelas

Celeste González – Lenguaje Universal. La Educación que es y no ves

María Celeste González, “Cielo” para sus cercanos, nació un 22 de noviembre de 1979 en la ciudad de Rufino. Allí, cursó sus estudios: primario, secundario y terciario en la carrera que, según ella, la eligió: Profesora de Educación Especial en Discapacidad Intelectual.

Lenguaje Universal es la filosofía de la educación a partir de la concepción de crear una nueva forma de pensar en su capacidad de amar el saber; siendo amiga de la sabiduría, perspectiva en el arte de saborear la vida. Desde su etimología hacia el origen de sus sentidos: educare y exducere, nacimiento de un nutrir que se conduce de adentro hacia afuera en sus palabras, fuente de cambios en la forma y significado.

Las limitaciones solo están en la mente de aquel que no ha trascendido a lo que realmente es. Ganar la vida es superar tus propios límites y sus miedos con un corazón latiendo en gratitud, sabiendo que todo ha sido y es perfecto.

Al relacionarnos unos con otros aprendemos a conocernos mejor y a hacernos responsables sobre nuestro comportamiento y las decisiones que tomamos. Como los navegantes que, aunque no puedan tocar las estrellas, observándolas pueden llegar a destino.

Relacionado