La actuación de Flori Vidona en General Villegas tiene fecha luego del lanzamiento de su nuevo tema

La joven nacida en General Villegas y actualmente radicada en México desde donde lleva adelante una exitosa y sostenida carrera, posará su arte en el escenario del cine teatro Español; la fecha, confirmada por la propia artista será el 9 de diciembre.

Consultada por Distrito Interior dijo que hará un concierto full band por primera vez en Villegas. Presentará música de su autoría y adelantará su disco “Viaje en Espiral” con un show imperdible.

Un show familiar cargado de alegría y teatralidad, características propias de la artistas y además, la novedad, tendrá artistas locales invitados. Las entradas estarán disponibles a la venta de manera anticipada.

Acerca del nuevo material discográfico

“¿Por qué no me contestas?” es el nuevo trabajo promocional que comparte la artista multidisciplinaria Flori Vidonna, una canción con una hermosa composición de cello y piano dando como resultado una versión profundamente vulnerable y conmovedora. La canción fue escrita desde el corazón de Flori, como ella relata, a partir de un evento que cambió su vida: el incendio de su departamento donde la pérdida más valiosa que el fuego se llevó fue su voz.

La composición surge 10 años después de un proceso sanador y busca abrazar a “aquella joven que no supo cómo reaccionar entre las cenizas mientras temblaba de miedo. Canto para reconocerla, porque merecía ser abrazada y aceptar toda esa angustia que sentía”, dice la artista.

Mostrando su versatilidad y talento junto a Benjamín Garibay, cantautor de Mexicali, Flori nos regala una sonoridad desgarradora que surge del proceso de sanación de su propia voz.

Como una artista reconocida por estar en constante movimiento y comprometida con un mensaje de empatía, inspiración y empoderamiento, Octubre es el mes elegido para lanzar el segundo sencillo del disco “Viaje en Espiral”, donde propone un recorrido de retorno a su esencia más pura. Este disco es una producción del talentoso compositor y productor musical Abraham Gü.

Acompañado de un videoclip cargado de danza y una expresión comprometida, co-producido con Casa Luz Inc y dirigido por Paz Zavaleta, “¿Por qué no me contestas?” está ya disponible en todas las plataformas digitales.

