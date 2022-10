¿Qué son la Izquierda y la Derecha y dónde se ubican los partidos políticos villeguenses? (por Matías Bazán Merlo)

Escuchamos en todos lados los términos “izquierda y derecha”, pero ¿de dónde proviene esta división?

Se inició con la Revolución Francesa en el año 1789, mientras se realizaba la Asamblea Constituyente que decidía entre darle continuidad o ponerle fin a la monarquía absoluta del Rey. En la sala de esa reunión tan intensa, se dividían dos grupos de sillas: a la derecha se sentaban los conservadores, llamados “Leales a la Corona”, que querían mantener el poder del Rey, y a la izquierda se sentaban los revolucionarios que querían dar comienzo a otra forma más democrática de organización política. La votación terminó en 325 para los de la “derecha”, en 673 para los de la “izquierda” y el Rey Luis XVI en la guillotina.

Pero más allá de ese día, los asambleístas siguieron dividiéndose por afinidades en la sala y la dicotomía se extendió a todo el lenguaje político. Por ejemplo, también se debatía si buscaban una república ligada a la Iglesia (derecha) o más bien laica (izquierda); en Economía, si se apostaba por un mercado liberal (derecha) o por un mercado con ciertas regulaciones del Estado (izquierda); en Educación, si se daba prioridad a sistemas educativos privados (derecha) o públicos (izquierda). Hablamos de referencias extremas, pero con el correr de la historia también se han ido tomando caminos intermedios o mixtos.

Todas estas líneas ideológicas también se fueron desarrollando en el resto de los hechos históricos, como en la 1° y 2° Guerra Mundial, la Guerra Fría, el conflicto de Medio Oriente y las actuales confrontaciones, desde la disputa en Ucrania hasta las discusiones dadas en cualquier Concejo Deliberante.

Entonces, ¿cómo se expresa esta dicotomía en Argentina y Gral. Villegas?

Desde Unitarios y Federales, pasando por Dictaduras Militares y Gobiernos Democráticos, llegando hasta Juntos por el Cambio y Frente de Todos, hemos sido parte de todo el arco ideológico divisorio que fue marcando nuestra historia.

En simples palabras y a nivel general, la “derecha” fomenta la concentración del poder político-económico en pocas manos y la “izquierda” fomenta esa concentración de ese poder en muchas manos; es la explicación más práctica que se puede encontrar para la gente que no frecuenta la política. También se suelde identificar a la “izquierda” con ideas de justicia social (género, medioambiente, salario digno, viviendas) y a la “derecha” con lo contrario a esto, incluso profundizando aún más las diferencias cuando se da la oportunidad.

Hoy en día, los partidos políticos de Argentina, que también tienen representación en Gral. Villegas, se ubican dentro de esta línea ideológica divisoria de la siguiente manera:

[Este esquema siempre es subjetivo y obviamente es bienvenido el debate]

Extrema Izquierda Centro-Izquierda Centro-Derecha Extrema-Derecha

|———————————————————–|———————————————————–|

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) Frente de Todos (PJ, FR, NE, PCCE y otros): este frente, para poder ganar las elecciones en el 2019, tuvo que realizar alianzas muy amplias y no se está expresando como el kirchnerismo que conocimos en años anteriores. Aun así, en nuestra zona es lo que más se acerca a las ideas de “izquierda” antes expuestas, habiendo a nivel nacional contradicciones claras: hay medidas macroeconómicas que se corresponden a estas ideas, pero existen facciones que intentan mantener el poder concentrado y también hay agentes de represión y ajuste. No está siendo un Frente donde se imponen completamente esas políticas distributivas y de justicia social que hemos visto alguna vez. Se verá cómo se configuran los intereses internos en los próximos meses, antes de las elecciones, para que no se torne todo hacia la derecha como en los ‘90.

(2) Acción Vecinal: el vecinalismo bonaerense tiene principios básicos para todas las ciudades, pero va variando su matriz ideológica según la composición interna que se vaya gestando en cada lugar. En Villegas, sus últimos referentes han expuesto ideas más correspondidas a un progresismo de izquierda, incluso dividiendo votos con el Frente de Todos en las últimas elecciones legislativas. Aunque también hubo otro vecinalismo anteriormente, que ocupó una banca en el Concejo y que se caracterizó por compartir las ideas de derecha. Es interesante saber cómo evolucionará este espacio de cara al 2023.

(3) Vamos con Vos: es una nueva expresión política a nivel nacional que está encabezada por Randazzo, quien ha sido integrante fuerte del Frente de Todos en la década anterior. A nivel local lo representa el reconocido ex intendente de nuestra ciudad, que también ha sido parte de ese Frente y que posee la peculiar contradicción de exponer algunas ideas de izquierda (ej.: construcción popular de viviendas) pero ideológicamente comulga con exponentes nacionales de derecha, recordando que fue parte de la interna de Juntos por el Cambio en 2019, vencido por el actual Intendente.

(4) Juntos por el Cambio (PRO, UCR y otros): también es un frente que presenta diferentes facciones, pero sin grandes diferencias en su esquema teórico neoliberal, que propone una economía con libre accionar para los mercados y sin tanta regulación por parte del Estado. En este sentido, fue el espacio que en el gobierno anterior efectuó las políticas internacionales de deuda pública que hoy condicionan nuestra economía (actualmente se encuentra en revisión judicial el “para qué” se utilizó esa deuda). Este marco teórico ha llevado año tras año a la pérdida de soberanía económica por partes de los países latinos, pero aun así es la expresión política que más porción tiene en los medios de comunicación controlados por agentes del exterior (en Argentina: Clarín-TN, La Nación, Infobae, etc.), condicionando constantemente el voto de los ciudadanos con herramientas como el lawfare -guerra judicial- y la manipulación mediática.

(5) Libertad Avanza: es un espacio ya reconocido a nivel nacional, del que forman parte Milei, Espert, Píparo, entre otros. Esta extrema derecha, con pie también en Villegas, es parte de una peculiar ola “derechosa” que está apareciendo en varias partes del mundo, como Bolsonaro en Brasil, Meloni en Italia, Abascal Conde en España, incluso la presencia de Trump en EE.UU. La táctica clave que los llevó a ganar lugar en las últimas elecciones de Argentina fue la vulgarización de su discurso con candidatos locales que “caen bien” y que hablan de cosas cotidianas, sin profundizar en la ideas políticas del partido político. Como dijo Menem: “Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie”.

Dato extra: En el caso particular de Villegas, aún no existen frentes consolidados que representen a la extrema izquierda, como lo es el FIT (Frente de Izquierda y de Trabajadores) representado a nivel nacional por Del Caño, Bregman, Altamira, Del Plá, entre otros. Por esta razón no han sido nombrados.

La tendencia que es llamativa y peligrosa a la vez, es la aparición de nuevas expresiones de extrema derecha, no sólo con las referencias internacionales mencionadas sino también en nuestro país, como el grupo que intentó asesinar a la Vicepresidenta. Símbolos fascistas, instigaciones a tirar “bala” para quienes piensan distinto, pedidos infundados de cárcel a líderes sociales y políticos… un combo que nos remonta a partes oscuras de nuestra historia, tanto nacional con las dictaduras militares, como internacional con el holocausto y otros exterminios. Veremos qué pasa con esta tendencia en los próximos años.

Más allá de todas las expresiones que puedan generarse, debemos instar contantemente al debate y al trabajo mancomunado entre vecinos y vecinas, detectando los problemas de los que somos parte en nuestro territorio, pero sin perder de vista el panorama global que nos condiciona y sin hacer de la política un “tabú”. Ya nos intentaron hacer callar en una época, con hechos que afectaron a dos generaciones enteras en cuanto a “meterse” en política, con desapariciones, torturas y asesinatos. No dejemos de involucrarnos, no sólo en partidos políticos, sino también en clubes, cooperadoras, vecinales, agrupaciones sociales y cualquier tipo de organización que fomente las mejoras de nuestro entorno. Eso también es militar, participar, ser activista o como se le quiera llamar. La política seguirá siendo la gran herramienta de transformación.

