La “grieta” es global, Argentina es sólo un eslabón más, y … ¿también impacta en General Villegas? – escribe Matías Bazán Merlo (*)

Hoy en día, la disputa global por el poder político y económico se identifica con dos polos o bloques que exponen sus tensiones de manera cada vez más explícitas, así como en los días finales de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos logró abatir a la ex URSS (hoy Rusia y 20 países más del oeste euroasiático) con el hecho cúlmine de la caída del Muro de Berlín en 1989, dejando de esa manera un mundo “unipolar” liderado por Norteamérica.

En la actualidad, esa disputa se ha reavivado hacia una “multipolaridad”, esta vez con polos o bloques más complejos, porque no sólo se identifican con países sino también con corporaciones, debido al proceso de globalización y de desnacionalización de las disputas económicas. Así es como, en líneas generales y desde hace más de una década, estos dos grandes bloques están compuestos por:

– Por un lado, Estados Unidos y la Unión Europea, en alianza con potencias como Japón, Inglaterra, Israel, entre otros.

– Por otro lado, el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en alianza con los países árabes petroleros y otras potencias en desarrollo.

Ejemplos de enfrentamientos actuales entre estos bloques son: la guerra en Ucrania, la guerra entre la Franja de Gaza e Israel​, los bloqueos económicos de EE.UU. a ciertos países emergentes, la competencia aeroespacial, entre otros. Y un dato que alarma con respecto a este “ajedrez mundial” que nos toca de lleno, es que EE.UU. ha logrado poner en funcionamiento alrededor de 80 bases militares en países latinoamericanos sin ningún tipo de consulta a su pueblo, con ayuda de los gobiernos afines que ha habido en cada uno de los países⁽¹⁾.

Si bien hay otros conglomerados que son parte de esta disputa, estos están compuestos por países emergentes y, en la mayoría de los casos, con alianzas multilaterales que desfiguran una posición fija. Por esta razón, nos abocamos al análisis de los dos grandes bloques mencionados, ya que con sus ataques bélicos y económicos tienen un impacto mayor en la configuración de la relaciones de poder.

En este sentido, está en discusión la posibilidad de consolidar un bloque latinoamericano que se pare económicamente de otra forma frente al mundo, pero eso depende mucho de los compromisos asumidos en cada país. Una idea que está circulando en torno a esto, de la mano de Lula Da Silva en Brasil, es la implementación de una moneda del Sur. Veremos qué pasa con las elecciones brasileñas del 2 de octubre, de las elecciones argentinas en 2023 y así en el resto de los países latinos, para saber si puede tomar forma esta propuesta.

Pero, ¿qué tiene que ver Argentina con esta disputa?

Esta “grieta global” repercute directamente en la situación argentina. Primero que nada, porque nuestro país ya está avalado para poder sumarse pronto al grupo de los BRICS ⁽²⁾, aparte de otros países adherentes que están en observación.

Más allá de esa situación, la “grieta” política en nuestro país está presente en cada una de las expresiones mediáticas, las que vemos todos los días en TV, diarios, portales y redes sociales. Para explicarlo sencillamente, cada uno de los medios de comunicación de Argentina están financiados por grupos económicos y compañías que, en algunos casos, son de origen internacional. Eso genera, por ejemplo, que estos agentes extranjeros tengan la capacidad de incidir directamente en la línea editorial del medio de comunicación, con cuestiones tan simples atacar a los partidos políticos argentinos que no están en alianza con uno o con otro bloque a nivel internacional. A través de fake news, tergiversaciones, desvíos de ejes principales en los análisis y otras herramientas de manipulación, inciden constantemente en nuestras intenciones de voto y en nuestra manera de pensar.

De esa manera juega la “grieta” en nuestro país y en múltiples facetas. También delimita, por ejemplo, qué inversiones internacionales ingresan o no en nuestro territorio; qué investigaciones pueden o no llevarse a cabo y para quién; qué carreras y qué tipos de planes de estudio se adecúan en las Universidades; y así podemos encontrar muchas dimensiones de análisis sobre la inserción internacional en Argentina.

¿Y esta “grieta” influye en General Villegas?

Rotundamente, sí. Por más que en cada elección local votemos a gente vecina, que vemos todos los días en la calle y que quizás nada tengan que ver con la “rosca” global, ellos/as forman parte de expresiones nacionales que sí están sujetas a los resultados de lo que ocurre en el mundo. No es sencillo verlo, pero en el día a día esto influye en pequeñas decisiones que toman nuestros gobernantes en la localidad y alrededores. Por ejemplo, esta influencia lleva a que los grupos políticos de Villegas puedan tener más interés en un sector que en otro (comercio, agricultura, industria, servicios, etc.) o en qué temas habituales ponen más sus energías (construcción de viviendas, salud pública, cultura, emprendedurismo, etc.), y estos son elementos que marcan nuestras vidas todos los días a vecinos y vecinas. Queda en cada uno el “juego” de analizar qué posición tiene cada agrupación política villeguense, antes de decidir qué votar. Y no es una tarea tan sencilla como puede parecer…

(*)Matías Bazán Merlo

Técnico Universitario en Planificación Gerencial y tesista de la Lic. en Administración

Ex Consejero Directivo (FCE-UNRC) y ex Secretario de Bienestar de la FURC (UNRC)

Miembro de grupo nacional de analistas de medios de comunicación

Trabajador bancario

