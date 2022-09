General Villegas: el jardín de Infantes N° 913 ya tiene su nueva casa

El acto fue encabezado por autoridades provinciales y municipales esta mañana las 11:00 hs.

El Intendente Eduardo Campana junto al Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni y la directora del establecimiento, Marina Pinedo, inauguraron el nuevo edificio del Jardín de Infantes N° 913 “Susana Cañibano” de General Villegas.

En su discurso Eduardo Campana señaló: “un hermoso marco para la inauguración de este Jardín, una obra tan esperada para una comunidad como la nuestra como lo es cada vez que inauguramos una escuela y afortunadamente esta es la segunda obra que hemos inaugurado este año luego de la Escuela Especial en Emilio V. Bunge y es con el acompañamiento y el trabajo de todos.

Particularmente quiero agradecer la presencia de Alberto Sileoni y pido un aplauso para él y su equipo porque nos permite trabajar en conjunto. Tiene una trayectoria en Nación y ahora en Provincia destacable y realmente son políticas de estado, tan necesarias para elevar la educación al nivel que merecemos.

La educación nos hace crecer, promueve el desarrollo de las comunidades y a través de ellas la Provincia y la Nación. Realmente es un día hermoso para compartirlo con todos ustedes.

Estamos trabajando en el Jardín 917 y tenemos que seguir por más porque la necesidad de poner la infraestructura en donde realmente tiene que estar como en los Fondos de Infraestructura como los distintos programas que podemos bajar de Nación, Provincia o el mismo Municipio que deben ser con un solo objetivo, que es la educación de todos y que los alumnos puedan allí, al igual que los docentes tener la comodidad que realmente merecen para cada día ser mejor. Eso nos va a hacer crecer como Municipio, Partido, Provincia y Nación.

Una vez más es agradecer y celebrar este día en compañía de todos”.

Por su parte el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, mencionó: “el saludo del Gobernador que puso desde hace unos años cuando asumió a la educación en el centro de prioridades.

Cuando hay algún acto de discriminación o falta de respeto o violencia de un niño a otro niño rápidamente la maestra dice no, la escuela es territorio libre de violencia. Y eso es muy potente para una sociedad, hay cosas que no se hacen y las maestras y maestros bonaerenses todos los días nos enseñan que hay cosas que no se hacen por la condición humana, no solo por la dignidad de las personas y condición humana y el respeto que tenemos que tenernos unos y otros.

Antes estas escuelas se llamaban preescolar y no es más así, es la escuela inicial. Esta es la escuela, vienen a jugar, a aprender, amar la patria, a esperar, que no son el centro del mundo, que tienen que convivir con otros y es algo extraordinario lo que pasa en las escuelas bonaerenses”.

La Directora del Jardín, Marina Pinedo, destacó: “es un placer recibirlos en nuestro nuevo hogar y nos alegra muchísimo que nos estén acompañando las autoridades presentes.

La inauguración de este nuevo edificio ha sido un sueño de muchos años atrás, es por ello que sentimos la emoción de tantos otros que soñaron con este día.

Este Jardín durante muchos años llevó el nombre de un genocida, de un dictador, y afortunadamente el 28 de noviembre de 2014 se realizó el cambio de nombre y deja de llevar el de Pedro Eugenio Aramburu para llevar el de Susana Cañibano, un nombre que llevamos con orgullo no solo porque fue una villeguense de enorme importancia en nuestra comunidad y cada rincón del Partido de General Villegas.

Recorrer la historia de la Institución nos permite pensar en todas esas sumas de voluntades que creyeron que un Jardín mejor era posible para nuestras niñas y niños. Esas docentes, familias, vecinos, comisiones de cooperadores, la Comisión por la Memoria que impulsó el cambio del nombre, todos y cada uno de ellos incansables trabajadores y trabajadoras que quiero hacer presentes porque hoy finalmente ese sueño se hace realidad.

Esta refundación del Jardín renueva nuestro compromiso con nuestras infancias, con la educación y pensando con más fuerza proyectos superadores y significativos.

Finalmente deseamos que el espíritu, la pasión y la capacidad soñadora de Susi nos guíe siempre en nuestro quehacer diario, pero que sobre todo nunca nos falten esas personas que colaboran desinteresadamente y de manera comprometida y que nunca más nos falte un estado presente que nos invite a seguir soñando con una educación de calidad para todas nuestras alumnas y alumnos. Muchas gracias”.

Estuvieron presentes el presidente del Consejo Escolar, Luciano Lezcano, el Inspector Jefe Regional, Gerardo Chichiri, la Inspectora Jefe Distrital, Susana Garat, la Inspectora de nivel inicial Lic. Karina Ruiz, funcionarios del Ministerio de Educación Provincial, concejales de los distintos bloques, consejeros escolares, inspectores de los distintos niveles educativos, secretarios, directores, subdirectores de las distintas áreas del Gobierno Municipal, Directivos, representantes de los diferentes gremios docentes y abanderados de todos los establecimientos educativos, representantes de entidades Intermedias, alumnos y vecinos.

Una vez finalizado el acto protocolar los presentes recorrieron las nuevas instalaciones.

