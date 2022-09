El CEAM cuenta con nuevos egresados universitarios

Valentín Miquelez finalizó su carrera de Técnico en Producción Agropecuaria y Eric Sueldo, egresó de la Tecnicatura “Analista Universitario en Gestión de Capital Humano” y quien nos regala sus palabras que agradecemos:

“La educación no cambia, transforma a las personas”

Agradecer a dos instituciones educativas, Universidad de Belgrano y CEAM (General Villegas), por abrirme las puertas de la educación y formarme como Analista Universitario en Gestión de Capital Humano.

El transitar por la Universidad de Belgrano, no solo me otorgó conocimientos técnicos, sino que me permitió desarrollar competencias actitudinales tales como; perseverancia, confianza, flexibilidad, resiliencia, seguridad, tolerancia.

La educación a distancia no es sencilla, dado el estado de aislamiento que uno auto percibe, pero al ampliar la perspectiva, se logra apreciar a muchas personas que intervienen en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, entre ellos se encuentran compañeros de cursada, los tutores de la Universidad, la familia con el apoyo incondicional, la unidad de gestión perteneciente (CEAM).

La educación no cambia a la personas, las trasforma , convirtiéndolas en lo quieren llegar a ser, dotándolas de herramientas, mejorando aptitudinalmente y actitudinalmente, el aprendizaje es de manera integral, inculcando valores como respeto, compañerismo, compromiso, responsabilidad, solidaridad como también principios morales y éticos.

Agradecer a un sinfín de personas que han sido actores protagónicos en la formación de mí profesión, expresó Eric Sueldo, Técnico Analista en Gestión del Capital Humano

Relacionado