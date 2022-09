General Villegas: la muerte de la Reina Isabel II desde la óptica del hermano de un soldado caído en Malvinas, otra mirada

Luis Siri, hermano de Fabián, Cabo Post Mortem oriundo de General Villegas, desaparecido en el hundimiento del ARA General Belgrano reaccionó a la inversa de prácticamente todo el mundo ante la muerte de la Reina Isabel III de Inglaterra.

A la medianoche realizó un posteo que es imposible pase desapercibido, incluso, quizá sea el pensamiento de muchos, vinculados o no con la guerra, pero que por diferentes razones no lo exteriorizan y mucho menos ponen en palabras escritas que no se llevará el viento.

Su padecimiento junto al su madre Paula y el resto de la familia desde 1982 lo ubica en un lugar en el que, estando o no de acuerdo con su reacción y expresión, merece respeto.

usted saque sus propias conclusiones.

«El es mi hermano Fabián Edgardo Siri, cc 62 ,cabo segundo post mortem .

Pareciera que tiene grado de nobleza, y si, en su corta vida fue el mejor; mejor compañero en la escuela, el mejor estudiante, el mejor hermano y mejor persona.

Ahora uno ve hoy que todos los canales de nuestro país eran monotemáticos, o sea que sólo tenían como tema honrar a la Reina de Inglaterra. La que no le tembló el pulso en firmar ataques a los chicos de 18 años tratando de defender nuestro suelo y matar a tantos Argentinos y también hundir al ARA Gral. Belgrano estando fuera de las 200 millas, qué ningún presidente Argentino pudo imponer en ningún lugar del mundo como crimen de guerra».

Relacionado