La Municipalidad de General Pinto continúa garantizando que los vecinos de Iriarte cuenten con el dinero en el cajero automático (VIDEO)

Luego que se conociera la denuncia por parte del municipio por el faltante de $ 500.000 cuando se trasladaban $ 1.500.000 desde la ciudad cabecera a la localidad de Iriarte para ser repuestos en el único cajero con el que cuenta el pueblo y por el que el Ejecutivo firmó un acuerdo con la Red Link, y ante el temor de que fuera interrumpido el servicio, desde la Municipalidad informaron que el servicio continúa prestándose tal y como se estableció durante la pandemia.

Así lo hizo saber el Contador Sebastián Calatayud, Secretario de Hacienda de la Municipalidad, ante la consulta de Distrito Interior.

El funcionario dio detalles del modo en que inició el convenio con la empresa Red Link, a través d ela cual el Estado municipal, por una decisión del intendente Freddy Zavatarelli, dispuso el acuerdo para que durante la pandemia los vecinos de iriarte no tuvieran que movilizarse a otras localidades, tal el caso de Juan Bautista Alberdi, teniendo en cuenta el riesgo sanitario que ello implicaba, pero además analizando otro aspecto que quizá no muchos percibieron; el hecho de movilizarse a otro lugar hacía que, con el dinero disponible, esas divisas fueran invertidas en otro lugar, quitando circulante en el comercio local. La medida que pudo no haber sido percibida tuvo su efecto positivo.

Actualmente y más allá de lo ocurrido por lo que la Municipalidad radicó la denuncia y espera que la justicia aclare la situación para liberar culpas, el servicio no se interrumpió y no se interrumpirá, aseguró Calatayud, quien reconoció que lo ideal sería que el banco asumiera la responsabilidad o un privado, para lo cual con la entidad bancaria se retomaron las negociaciones y con los privados iniciaron conversaciones.

En ese sentido dio detalles del funcionamiento del mecanismo mediante el cual el dinero que extraen los vecinos regresa a las arcas municipales y vuelve a estar a disposición de la gente.

Ante la ausencia de una entidad que le permita a Iriarte contar con el dinero mediante un cajero automático, desde la Gestión se determinó arbitrar todos los medios para dar respuesta a una necesidad, lo mismo ocurre con el colectivo que une Germania con Junín.

Sobre el proceso judicial a partir del faltante de dinero, se limitó a decir que es la justicia la que debe dar respuesta y si bien no fue explícito, hay indicios que pueden orientar a la pesquisa hacia el o los responsables; no obstante, insistió en que desde el municipio apenas se conoció lo ocurrido se procedió con celeridad y como corresponde.

