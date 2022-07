URGENTE: robaron el dinero de la rifa y cuotas mensuales en la Escuela N°17 de General Villegas

‘Hoy tenemos una triste noticia para comunicarles.»; con esta frase la Escuela dio a conocer la lamentable noticia que desarrolló con el siguiente texto:

«Quien o quienes entraron se llevaron la recaudación de la rifa que estaba en venta en estos días y el aporte de cuotas del mes.

En esa recaudación se llevaron el trabajo de toda una comunidad educativa, alumnos, docentes, familias y sobre todo de nuestros cooperadores, que firmemente realizan actividades para juntar el dinero necesario para solventar los gastos de nuestra institución.

Sepan quienes lo hicieron que se llevaron el dinero de nuestros 500 alumnos, porque de allí se cubren muchos gastos, de los cuales seguramente muchos no saben. Las escuelas se sostienen con el aporte de la comunidad en las cooperadoras.

Párrafo a parte es decirles que pedimos como tantas veces, la seguridad necesaria en la escuela, para que estas cosas como otras de las cuales ya pedimos, no pasen.

Quienes se proponen realizar obras en educación, no deben olvidarse de la seguridad de las escuelas que están en funcionamiento, y por sobre todas las cosas de garantizar el cuidado de nuestros niños, siendo un espacio seguro para ellos de calidad y totalmente salubre.(Cómo lo dispone la Ley de Educación Nacional y el Reglamento general de instituciones educativas)

Apelamos a que se haga todo lo necesario para cumplirlo, ya no queremos solicitarlo por notas o verbalmente, queremos que realmente se concretice.

Por último queremos informar a quienes compraron la rifa que el sorteo se va realizar en la fecha que estaba pautado.

Gracias a todos por seguir acompañándonos!

EQUIPO DIRECTIVO E.P N° 17»

Relacionado