Un villeguense volcó esta madrugada cuando viajaba hacia Tres Algarrobos

El hombre no sufrió lesiones por lo que no fue necesaria la intervención del SAME, sólo lo hizo la Policía preventivamente alertada por una persona que pasó por el lugar.

El auto, un Renault Logan salió de la traza dando varios tumbos en la banquina quedando, como se aprecia en la imagen, con las 4 ruedas hacia arriba.

A pesar de ello el conductor que resultó ileso, salió por sus propios medios, siendo auxiliado por familiares.

El incidente ocurrió en el kilómetro 610, aproximadamente, de la Ruta Nacional 226, alrededor de las 3.00 hs.

