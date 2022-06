El Padre Rodrigo Di Pietro podría dejar de ser el Párroco de General Villegas

La noticia, hasta ahora solo un comentario, ha ido cobrando fuerza con el correr de los días, tanto que ante la consulta de Distrito Interior, las fuentes consultadas no lo confirmaron, pero no hubo un descarte de plano.

El cura párroco que asumiera en el mes de febrero de este 2022 había asumido en General Villegas luego de un enroque con su par Daniel Cassani quien fue designado a cargo de General Pinto.

La realidad es que su impronta sacerdotal no le ha hecho fácil la estadía durante estos meses con algunos sectores de la feligresía; como es sabido la comunidad católica de Banderaló no reparó en críticas hacia él, incluso algunos de sus miembros se manifestaron públicamente al respecto; por citar un ejemplo. A pesar de ello, se debe reconocer que Di Pietro nunca bajó los brazos y entendiendo que lo generado es parte del orden institucional con el que entendió se debía trabajar, avanzó en su misión hasta donde lo trajo Dios. Estos detalles no estarían contemplados en el nuevo destino que el cura tendría en poco tiempo más, de acuerdo a lo trascendido.

A su vez una parte importante de los fieles reconoce en su pertenencia a la corriente carismática un cambio positivo para el catolicismo de General Villegas que se encuentra desde hace unos años a esta parte en una constante búsqueda de un conductor espiritual que los satisfaga.

La falta de sacerdotes que es uno de los grandes problemas con los que se enfrente la iglesia católica habrían hecho que el obispo de su diócesis de origen lo solicitara para integrarlo a sus filas, por lo que se encontraría en conversaciones con Torrado Mosconi a cargo de la de 9 de Julio, a fin de concretar el pase.

Dado que por el momento es solo una posibilidad, podemos asegurar que la la misma existe, lo que, obviamente no significa que se concrete, aunque las partes intervinientes lo den, casi, por hecho.

