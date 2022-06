IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: un lector se indignó por los alimentos tirados en el basurero de Banderaló (VIDEO)

Un lector de Distrito Interior que encontró alimentos, que según expresó, son los que las familias reciben en las escuelas, mostró su indignación con la situación; no solamente registrando lo que veía, sino enviándolo a nuestra redacción para que no quede solamente en una triste anécdota y/o un momento de bronca.

En honor a la verdad se deja lugar a la duda que pudiera tratarse de mercadería vencida, la que por alguna razón no se ha utilizado en tiempo y forma; tal vez no se trata específicamente de los alimentos que entrega Educación y fue un comercio, o un particular que se deshizo de los mismos.

Lo que no se puede evitar es sentir el impacto que, en estos tiempos de crisis, causa ver comida tirada en la basura.

Seguramente (y deseamos que así sea) se trate de una triste imagen que tiene una explicación lógica.

Para tener en cuenta

