EDEN realizó en General Villegas una capacitación sobre riesgos y prevención de conexiones clandestinas

La misma estuvo dirigida a personal de Seguridad, Bomberos, Policía y propios. Se llevó a cabo en el Salón Dorado del palacio Municipal, donde estuvieron presentes, entre otros, el intendente Eduardo Campana, Marina Justo, jefa de Gabinete, el Secretario de Seguridad, Rubén Rojo y la concejal Sol Fernandez.

La disertación estuvo a cargo de los funcionarios especialistas en la materia pertenecientes a la empresa que desde hace un tiempo a esta parte se encuentra realizando tareas de carácter social en algunos de los sectores de la ciudad cabecera donde mayor cantidad de conexiones irregulares se habían detectado.

Es de destacar que EDEN hace especial hincapié en que más allá de ser un delito el robo de electricidad, la precariedad de esas conexiones representan un riesgo real de muerte para quienes las realizan; por eso, si bien en la periferia se ha detectado el mayor número, el mensaje en las diferentes campañas de concientización también está dirigido a sectores residenciales, e incluso comercios céntricos, donde también han dado con este tipo de maniobras.

La empresa, explicó a Distrito Interior Ramiro Varela, Gerente Regional, prioriza la seguridad por sobre todas las cosas. Las pérdidas que las conexiones ilegales provocan no pasan desapercibidas, pero es muy amplio el espectro en cuanto a las consecuencias; no obstante las causas pueden ser abordadas, razón por las que se ha dispuesto un trabajo integral para ingresar a la formalidad a muchas familias que no lo estaban, inicialmente fue el barrio El Cardal y actualmente lo están haciendo en el barrio ex Quinta Migliore, lo que incluye una trabajadora social contratada por la empresa y el acompañamiento del municipio con sus áreas competentes, incluso de la oposición representada por Sol Fernández.

De este modo, trabajando de manera preventiva, en conjunto, podemos avanzar hacia la solución de uno de los problemas más serios con los que nos enfrentamos; este tipo de jornadas, por la que agradecemos a quienes concurrieron, es un pilar fundamental en la lucha contra la ilegalidad, concluyó.

Datos a tener en cuenta

En Argentina los accidentes eléctricos son una de las principales causas de muertes en los hogares:

Se producen alrededor de 1.500 muertes al año.

Más del 40% de incendios en viviendas son por problemas eléctricos.

Su causa principal son conexiones precarias y sobrecargas.

