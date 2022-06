Rufino: Macri consideró que su Gobierno fue el prólogo del cambio que se va a gestar para 2023

El expresidente fue entrevistado por Alejandro Albornoz en FM Rufino; allí se mostró preocupado por la falta de gas oil por el impacto que tiene principalmente en el campo y el transporte que es el medio mediante el cual se desplazan los alimentos, lo que pone al país al borde del desabastecimiento. La responsabilidad de esa situación, sostuvo, es la consecuencia de una muy mala política energética que el Gobierno de Alberto Fernández ha vuelto a seguir, refiriéndose a la falta de producción propia de combustibles, a lo que se le debe sumar que la inflación impide la importación de la cantidad de esos recursos que el país necesita. Es el Gobierno el que tiene que darle una respuesta a la gente, acentuó.

Sobre el aumento a las retenciones pretendido por el Gobierno, recordó que durante su mandato en que también tomó una medida de esta naturaleza, aunque el incremento fue menor, incluso se trató de un aumento sobre una baja que había dispuesto anteriormente, reconociendo que es un mal impuesto, pero su aplicación se dio en el marco de una emergencia económica, la de 2018.

«Para terminar con la inflación tenemos que tener gobernantes responsables (que no gasten más de lo que generan). Gente austera que no gaste de más», concluyó al referirse al presente que atraviesa Argentina.

El acuerdo con el FMI y la relación CFK – Alberto Fernández

El ex presidente consideró que actualmente la dupla es un «desgobierno» que fue inventado por la propia ex presidenta, actual vice y que hoy no tiene un rumbo ni un plan, lo que genera malestar y enojo en el pueblo argentino.

Motivo por el cual, asumiendo su promesa de no abandonar a los argentinos, está tratando de transformar ese enojo en energía de futuro y vocación de cambio que se deberá gestar a partir del 2023. El período en que fue presidente representó el prólogo de ese cambio, consideró.

«Nos dimos cuenta que volver atrás fue un error, ahora vamos definitivamente hacia adelante, hacia el cambio», aseguró.

El acuerdo no resuelve los problemas, pero sus legisladores acompañaron porque era la opción que tenía el país.

Macri puso énfasis en explicar qué es y cómo funciona el FMI mediante el cuál justificó el por qué su Gobierno obtuvo el préstamo:

«Al Fondo lo forman países que ponen el dinero de sus jubilados para ayudar a aquellos países que ellos creen están intentando salir adelante y por eso nos dieron el crédito, porque teníamos un plan con el cual estábamos bajando la inflación, estábamos intentado crecer y salir adelante definitivamente. El Gobierno ahora no tiene un plan, es un conjunto de improvisaciones.

Su futuro en la política

El creador del Pro dijo que hay varios presidenciables en el Pro a los que él apoya.

«Yo no me he anotado» respondió cuando fue consultado acerca de las posibilidades que se asuma como candidato a la presidencia. Hoy pone esas energías en unir y mostrar por qué Juntos quiere volver.

