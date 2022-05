Un joven con ganas de trabajar y salir adelante: Valentín recorre todos los días la ciudad ofreciendo sus productos panificados

Tiene 22 años, ante la consulta, accedió a contarnos de sus proyectos y ganas de salir adelante: «Tenía dos opciones, quedarme en mi casa lamentándome o generar mi propio emprendimiento».

Así Valentín Sánchez, explicó que fue lo que lo motivó a emprender (en el más amplio sentido de la palabra).

Luego de buscar incansablemente trabajo sin éxito, encontró una luz de esperanza en un dato que le indicó la posibilidad de trabajar con una persona que realiza panificados; así fue como no hace mucho tiempo, pero sí el suficiente como para demostrar su constancia; inició con este desafío.

A bordo de su bicicleta, a la que le agregó un carro que le permite llevar una cantidad importante recorre las calles de General Villegas ofreciendo la producción, panes caseros, galletas, cremonas, pizzas y pizzetas, tanto a la mañana como a la tarde.

Valentín destaca la libertad horaria que tiene, aunque no debe malgastar el tiempo porque su ganancia está en la cantidad que venda, pero sobre todo, el costado humano de su actividad, hay momentos en que uno se queda charlando con los clientes, eso está incluído en la rutina, reconoce.

El próximo paso, para el que no demuestra apuro, sería la compra de una moto que le permitirá optimizar el recorrido, pero por ahora con la bicicleta está muy bien. También tiene claro que quiere radicarse en otro lugar fuera de General Villegas, pero aún no tiene decidido dónde, pero sí que debe ahorrar lo suficiente como para movilizarse por sus propios medios sin depender de nadie más que él mismo.

Claramente está a gusto y entiende que está en pleno proceso de crecimiento y aprendizaje; ese es un rasgo notable en las personas emprendedoras.

Esta mañana la publicación en redes de una vecina que lo mostraba realizando una venta en una esquina nos llamó la atención y fuimos por este joven que con solo ver su actitud en medio del intenso frío se le nota el espíritu de progreso.

Es importante ayudarlo, no por compasión sino porque realmente lo que ofrece está en precio y es de buena calidad; además su historia puede resultar motivadora para quienes quizá no encuentran la oportunidad, cuando en realidad tal vez no la estén viendo.

Valentín va formando la clientela, una porción aún pequeña es habitual, y otra ocasional que puede ir sumándose a la primera, usted puede estar entre ellos. Para contactarlo escríbale al 3388 460641.

