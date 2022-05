MILAGRO DE MADRUGADA EN GENERAL VILLEGAS: JAZIEL NACIÓ ARRIBA DEL REMIS CAMINO A LA CLÍNICA

El hecho que suele verse en la categoría noticias extraordinarias ocurrió esta vez en nuestra ciudad, este jueves a las 3:30 hs. y a bordo de un automóvil de la remisería La 420900.

Jaziel Abigail, cuyo significado es la fuerza de Dios, se adelantó a la fecha prevista, incluso sin tiempo para que sus papas llegasen a la Clínica Modelo.

Jennifer Garcette y Ramiro Carriso, comenzaron a llamar insistentemente a las diferentes remiseras de la ciudad porque la bebé «ya venía», luego de varios intentos finalmente respondieron y acudieron desde la 420900.

La mamá que apenas podía caminar subió al vehículo como pudo y apenas movió unos metros le pidió a Ramiro que le quitara el pantalón porque la niña nacería; así fue como en el asiento trasero se montó el inesperado e improvisado operativo para la llegada al mundo, así sucedió a los pocos minutos, que traducido en metros, no fue mas de dos cuadras que había recorrido el conductor quien solamente se limitó a conducir (bajo presión). La velocidad se veía limitada por el estado de las calles pero al momento del nacimiento el papá solicitó que hiciera caso omiso y no perdiera ni un minuto, ya que la bebé había nacido con una vuelta del cordón umbilical en el cuello y no reaccionaba.

La colocó en el pecho de la mamá y comenzó a masajearle la espaldita hasta que comenzó a llorar, para ese momento, la pareja que son creyentes en Dios no paraban de orar con la convicción que todo estaría bien; lo que finalmente sucedió.

Jaziel ingresó a la Clínica con principio de hipotermia dado el contexto, por lo que de inmediato comenzaron todas las maniobras para su bienestar, lo que fue sucediendo a medida que pasaron las horas.

Esta mañana que Distrito Interior fue recibido en la habitación N°6, la bebé, aun en observación, evolucionaba sin inconvenientes; prueba de ello es que permitieron posara con sus papás para la nota.

Su peso con ropa, fue de 3,00 kilogramos.

Jennifer y Ramiro tienen una hermosa historia de amor, ahora con tres hijos; Jaziel es la primera del matrimonio, que vino a confirmar la Fe y el amor en Dios, al que se aferraron en todo momento y hoy agradecen a pesar de la intensidad de la experiencia.

Felices compartieron lo vivido para confirmar que la vida es maravillosa (aunque suene a frase hecha).

Gracias a ellos y a todo el personal de la Clínica por permitirnos compartir esta (muy) buena noticia.

Relacionado