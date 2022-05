Susana Minozzi: «Al Taller de Reciclaje ellas vienen felices» (VIDEO)

La profesora a cargo del Taller de Reciclaje que funciona en el local del Frente de Todos, devenido en espacio cultural, destacó el efecto principal que su propuesta tiene en las alumnas: «Al taller ellas vienen felices». Las clases se dictan los martes y jueves de 17:00 a 18:00 hs y son totalmente gratuitas para mayores de 18 años.

Susana contó a Distrito Interior que fueron las propias alumnas las que comenzaron a solicitarle la vuelta de la actividad, dado que muchas de ellas han padecido pérdidas durante la pandemia o serias enfermedades que las hacen sentir solas, por lo tanto esta es una manera de sobreponerse a esos golpes que suelen ser devastadores.

«Las artesanías o el reciclado además de poner en movimiento la creatividad impacta positivamente sobre el autoestima», destacó y contó acerca del taller que la primera experiencia la había tenido en el Centro de Jubilado pero cuestiones de tiempo hicieron que le propusiera a Sol Fernandez realizarlo en el local de la calle Moreno 920, accediendo. También funcionó con niños en los jardines de infantes, motivo por el cual en breve también dictará los días sábados un taller para los más pequeños.

«Acá se usan todo tipo de materiales, incluso aquellos que creemos no tienen otra función cuando se vacían, como puede ser una caja de té; todo es reutilizado y se crean cosas que a veces ni ellas creen que podían hacerlo», contó entusiasmada, dejando abierta la invitación para toda aquella persona que quiera sumarse.

No se necesita nada, solo ganas de empezar, aclarando que a pesar de estar en un lugar que pertenece a una agrupación política, de eso no se habla; por lo tanto la ideología no es tenida en cuenta. Las Guardianas del Planeta, como llama a sus alumnas, vienen a pasarla bien, concluyó.

