Se llevó a cabo un encuentro entre el Nucleamiento, la Cámara de Comercio, Parques Industriales y la Municipalidad de General Villegas

El viernes 8 de abril en horas del mediodía, la presidente y vicepresidente del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, María Carolina Olguín y Mario Jaurena y los dirigentes de la misma entidad, Cristina Colombo, Pablo Castelli, los representantes de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA) Luis Valinotti y Silvia Aneiros, el intendente municipal Eduardo Campana, la jefa de gabinete Marina Justo, los concejales Estela Borrego y Romina Domínguez (Juntos) que se hicieron eco de la invitación, además de Soledad Frey y David Potes, por la Cámara de Comercio local, se reunieron en la sala de conferencias de Veterinarias Integradas de Argentina (VIA), con empresarios del Sector Industrial Planificado y el Sector Industrial de Servicios de General Villegas.

El encuentro, que fue convocado por el Nucleamiento y la Cámara de Comercio local, se llevó a cabo tras una recorrida por el tambo modelo de la familia Chaparro en Emilio V. Bunge. En la mesa estuvieron presentes los empresarios locales Eduardo Irasola, Abel Llera, Luciano Pesce, Martín Videla Dorna y Mario Rosales, quienes expusieron las dificultades y necesidades de ambos parques industriales de nuestra ciudad.

La bienvenida estuvo a cargo del villeguense Mario Jaurena, tras lo cual María Carolina Olguín expresó que “estamos recorriendo las localidades para conocer cuáles son los problemas específicos que tiene, el comercio, las industrias, todas nuestras pymes, para poder gestionar y llevar adelante ante las entidades madre (CAME, FEBA), como a distintos organismos gubernamentales y legisladores. Nuestra labor, como Nucleamiento, es canalizar los problemas que existen y actuar como nexo entre las partes.”

“Articular lo público y lo privado es muy importante. Trabajar en conjunto es muy necesario. Nosotros vinimos a escuchar a cada uno de ustedes (dirigiéndose a los titulares de las pymes del parque industrial), ver las necesidades que tienen y ver cómo las podemos gestionar”, concluyó la presidente de la entidad, quien hizo hincapié en la presencia del intendente municipal en la mesa de debate.

Por su parte, el intendente Campana agradeció la invitación y destacó la propuesta de la convocatoria de acercar las partes por “el desarrollo de nuestras comunidades” y añadió que “los gobiernos locales debemos abocarnos a eso. No vamos a poder hacer todo, porque sabemos el contexto en el que vivimos en nuestro país, pero si no trabajamos juntos, no lo logramos. Hay que articular lo público, lo privado y los gobiernos.”

Tanto el intendente como la secretaria Justo, se refirieron a la complejidad y burocracia de los trámites administrativos e hicieron un informe de cuál es la situación de los parques de General Villegas.

A su vez, los empresarios locales se expresaron a través de las voces de Eduardo Irasola, titular de VIA, quien insistió en que el municipio “debe hacer más foco” en las necesidades y dificultades del sector en el orden local y de Martín Videla Dorna, quien reclamó que “el parque de servicios no se tiene en cuenta”, aunque desde ambos espacios, se pusieron a disposición del municipio, con máquinas y equipos, para trabajar en el mejoramiento de ambos predios.

El encuentro fue muy auspicioso porque se pusieron en la mesa todas las problemáticas y se presentaron propuestas, que es el inicio fundamental en la búsqueda de soluciones, indicaron desde la entidad anfitriona mediante gacetilla de prensa.

