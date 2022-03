General Villegas: la semana comenzó con el quite de colaboración en el corralón municipal de uno de los gremios

La ASTM (FESIMUBO) inició la jornada laboral esta mañana con un quite de colaboración que se extendió desde las 6:00 hasta las 9:00 hs; la medida fue en protesta por la orden que el viernes debieron cumplir los y las trabajadoras del área luego del temporal.

A pesar que por la mañana persistía la lluvia se barrieron y juntaron las hojas y ramas que «tapaban» la ciudad y sin la indumentaria adecuada, no les proveyeron capas ni botas de goma, explicó José Di Giácomo, Secretario General del gremio, quien sugirió que las mismas deberían encontrarse en el corralón ante este tipo de eventualidades.

Si bien reconoció que el temporal representó una situación extraordinaria, aclaró que la medida fue en respuesta a la falta de empatía por parte de quienes dieron la orden de trabajar a pesar de las condiciones en que lo harían.

Consultado acerca de la continuidad de la medida, dijo que solamente se reducía a esos 180 minutos como una manera de hacer notar el descontento, pero sumó una lista de necesidades tales como la reparación o recambio de los vehículos para la realización de las tareas a los que acompañaron con videos alusivos que hicieron circular por las redes mediante los cuales explicaban los motivos del paro parcial y mostraban el estado de una de las unidades con las que diariamente salen a la calle.

Adelantó también que en las próximas horas mantendrían un encuentro con el intendente a quien le harían los reclamos en personas.

Finalmente, hoy que se esperaba la presentación oficial del nuevo Director de Servicios Urbanos (y no ocurrió), Di Giácomo aclaró que no tienen nada en contra de quien asumiría, funcionario que aguardan con las expectativas de que logre, principalmente, revertir la situación del parque automotor ya que a pesar del empeño que se le puede poner al trabajo nada se puede hacer si ello no mejora.

