General Villegas: seis concejales se negaron a colocar como monumento un cañón utilizado en la guerra de Malvinas por considerar que incita a la violencia

Anoche sesionó por segunda vez en el año de manera ordinaria el Cuerpo Legislativo y fue en ese marco en que se «blanqueó» la postura de seis de los ediles, Zallocco y Julián de «El Pueblo Primero», Bilotta y Balaudo de «Villegas Avanza» y Sánchez y Russo de «Juntos» de no aceptar tratar en el recinto el Proyecto que propone emplazar un elemento utilizado durante el conflicto bélico con Inglaterra, del que se cumplen 40 años, por considerarlo un elemento que promueve la violencia.

El Frente de Todos había presentado dos Proyectos de Ordenanza que tendrían tratamiento en esta oportunidad; uno la colocación de una placa que le daría el nombre de «Héroes de Malvinas» al espacio público que se encuentra frente a la plazoleta de la Soberanía en la intersección de las calles Alvear, Necochea y Rivadavia, sitio que cuenta con un viejo cañón y un mástil en cuyo pie se encuentra un pequeño monolito en el que cada 2 de abril se le rinde homenaje a los ex combatientes de Malvinas; este acto institucional exclusivamente se llevará a cabo ese día, el otro la colocación de un elemento utilizado en la guerra solicitado y gestionado ante el Ministerio de Defensa de la Nación, que sería emplazado en el mismo sitio. Esta acción sería concretada, por cuestiones de tiempo, el 2 de mayo día del hundimiento del ARA General Belgrano.

En respuesta desde el Ministerio de Defensa se dispuso la entrega de un cañón, cuyas características no fueron precisadas públicamente.

El primer Proyecto fue tratado y aprobado por unanimidad, el segundo quedó en Comisión al haberse encontrado con la negativa de los seis ediles que por el número no habilitaron el tratamiento sobre tablas. Este último detalle no pasó desapercibido en el día de hoy y generó todo tipo de opiniones, entre las que estuvieron las del Director de Administración para la Logística del Ministerio de Defensa, Joaquín Labarta Liprandi y el ex soldado, navegante del ARA Sobral, Ricardo Celaye, ambos villeguenses, que no compartieron la postura, legítima, de los concejales (ver notas aparte).

De todos modos lo ocurrido respecto al cañón no es un impedimento para que la pieza llegue a destino y se cumpla el objetivo, pero ya no será el Concejo Deliberante el que lo concrete, sino el Ejecutivo.

Política y socialmente, que es donde impacta lo ocurrido, se dan varias lecturas; desde la negativa en realidad hacia la figura política de la presidente del bloque del Frente de Todos, la falta de empatía hacia los ex combatientes, o una nueva manera manera de concebir la historia, entre otras interpretaciones. (Imagen ilustrativa)

Relacionado