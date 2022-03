Por primera vez en el país, seis operarios del Taller Protegido de General Villegas recibirán su jubilación formal

El acto en el que se hará la entrega de los trámites que alcanzan a seis trabajadores, hombres y mujeres, del Taller Protegido de Producción de General Villegas será esta tarde en la sede de ANSES en la calles Pueyrredón y Rivadavia a las 14:00 hs.

Las resoluciones para los primeros jubilados, operarios con discapacidad, son las primeras que se otorgan en la Argentina y se da en la UDAI Villegas, explicó Sol Fernandez, Gerente del ente nacional.

«Esto se venía articulando desde el 2021, nació a partir de la reunión con la coordinadora del Taller Protegido y resto de los trabajadores que invitaron a autoridades de ANSES General Villegas a visitar el lugar para interiorizarse de las prestaciones con las que contaba el organismo y que pudieran alcanzar a los operarios», agregó la funcionaria quien precisó que «Loly» Iturria, Silvia Tanoni, y el equipo de ANSES, comenzaron a mantener contacto fluido logrando avanzar sobe una Ley que fue sancionada en 2012, promulgada en 2013 y reglamentada este año, pero que no había sido aplicada aún.

Este régimen de empleo protegido, tal la denominación, exige cumplir con ciertos requisitos para ser aplico, algo dentro de lo que los seis beneficiarios se encuadran: Exige tener 20 años de servicio dentro del Taller Protegido y mínimo 45 años de edad.

Las personas que hoy recibirán su jubilación, a la que les otorgará no solamente un monto de dinero mensual, pasarán a ser beneficiarios de PAMI y contar con la cobertura de cualquier jubilado argentino, se encuentran trabajando desde los años 1996/1997 de manera ininterrumpida desde que nació el Taller.

«Es el puntapié para que en todo el país empiecen a trabajar con las jubilaciones de trabajadores de Talleres Protegidos. Esto es capacidad e inclusión», enfatizó Fernandez.

En sintonía con esto se presento el bloque de concejales del Frente de Todos que preside Sol Fernandez fue presentado en el Concejo Deliberante un Proyecto de Ordenanza para la creación de la Dirección de Discapacidad e Inclusión.

La funcionaria de ANSES y edil, destacó que no hay en al ámbito municipal un área centralizada que trabaje con políticas referidas, sino que existe un Consejo de Discapacidad, como así también un Observatorio que en realidad no se encuentran funcionando como debieran, de modo tal que se dificulta para quienes los requieren, por ejemplo la obtención de los CUD (Certificado Único de Discapacidad), lo que les permite acceder a todos los beneficios y derechos existentes. Una Dirección de Discapacidad tendría personal y Presupuesto asignado; lo que actualmente existe, solamente asesora, sugiere pero no ejecuta, indicó.

«En General Villegas en un trabajo conjunto con Loly Iturria y la Lic. Viviana Baragiotta se determinó que el 12% de la población tiene algún tipo de discapacidad; más del 4.000 personas de las sólo 800 tienen CUD, el resto por carecer de éste no accede a los beneficios que otorga el Estado»

El Proyecto de Ordenanza se encuentra en Comisión y quizá no sea tratado por el momento, debido a que el Ejecutivo cuenta con los entes mencionados anteriormente, argumentando que solamente se deberían fortalecer para optimizar el funcionamiento, sin embargo, Fernandez considera que debe ser persuadido el intendente y sus funcionarios competentes en el tema para que accedan a su aprobación.

«De no lograrse, será una propuesta de campaña en el 2023 para cuando seamos Gobierno», concluyó.

