Campana dejó inaugurado el 77° Período de Sesiones Ordinarias: «Reafirmo mi compromiso con el diálogo y la autocrítica»

El Intendente Eduardo Campana dio inicio al período legislativo 2022, dando cumplimiento al precepto constitucional de informar acerca de lo actuado en el período anterior y sobre el Proyecto de Gobierno para el año en curso.

Ante la presencia de todos los concejales del Honorable Cuerpo, funcionarios del Departamento Ejecutivo, delegados municipales de las localidades del Partido, ex legisladores, representantes de instituciones de bien público e intermedias, medios de comunicación y público en general, el Jefe Comunal pronunció su discurso:

«Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Legisladores, Ex Legisladores, Ex Intendentes, Miembros del Concejo Deliberante, Ex Concejales, Miembros del Gobierno Municipal, Autoridades Religiosas y Policiales, Representantes de Instituciones Intermedias y de Bien Público, Vecinos.

Iniciamos hoy un nuevo período, con la mirada en el futuro, con la esperanza renovada y las energías enfocadas en continuar construyendo el mejor lugar para vivir.

Vengo en nombre de esta gestión, a reafirmar nuestro compromiso con todos los villeguenses y mi compromiso de trabajo con este Honorable Concejo Deliberante.

Es por eso que vuelvo a proponerles un pacto a este cuerpo legislativo y a la comunidad en su conjunto, un acuerdo que reúna las mejores propuestas y proyectos en pos de mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos de General Villegas.

Estamos convencidos de que el proceso de cambio que hemos iniciado es el correcto, y persistiremos en continuarlo, como lo hemos hecho hasta la fecha. Profundizaremos el diálogo y el consenso con cada uno de ustedes, pilares fundamentales de la construcción conjunta de un futuro mejor para el partido de General Villegas.

Tuvimos dos años de pandemia, que cambiaron las agendas, presupuestos y prioridades. Pero no vengo hoy a hablarles de esa batalla, que ya hemos peleado juntos y que ha resultado tan dura para todos los villeguenses. Deseo dar vuelta la página y volver a sentar los cimientos para un futuro sólido y próspero.

Cuando hablo de solidez y fortaleza, me refiero a un General Villegas pujante, con más trabajo, mejor educación y una excelente calidad de vida. Porque de eso se trata: de habitar nuestra tierra con felicidad y prosperidad.

Como lo he dicho en otras oportunidades, estamos convencidos de que el desarrollo de nuestro Partido debe contar en sus bases con la infraestructura necesaria que permita la generación de nuevas fuentes de trabajo y la creación de nuevas actividades económicas. Es fundamental trabajar y gestionar para mejorar los servicios básicos de nuestras comunidades.

A través del tiempo vimos importantes empresas y propuestas productivas que optaron por otros lugares en la región, que les ofrecían las condiciones de energía, gas y agua que necesitaban.

Podemos afirmar que el partido de General Villegas ofrece hoy infraestructura energética y de servicios para que nuevas empresas, industrias y otras actividades económicas se radiquen aquí.

En este mes de enero sufrimos una fuerte ola de calor y sin embargo los villeguenses pudimos seguir realizando nuestras actividades, las empresas continuaron operando con normalidad y eso es fruto del esfuerzo y el trabajo en conjunto con la empresa proveedora de energía.

Se encuentra operativa la Estación Transformadora de Alta Tensión. Estas mejoras realizadas en el tendido y en la Estación, proveen no sólo estabilidad eléctrica sino también la capacidad de desarrollo de la industria, el agro y otras actividades visualizando un polo económico en General Villegas.

Debemos también mencionar en el contexto de energías renovables los dos Parques Fotovoltaicos en vías de estar operativos muy pronto en Villa Sauze y Cañada Seca. De la misma manera un emprendimiento privado, provee de energía al sistema mediante biomasa de subproductos de animales y vegetales.

Cuando anunciamos en el año 2019 que tendríamos una Planta de Ósmosis Inversa que proveería agua de calidad, parecía una utopía. Pero lo hicimos juntos y hoy podemos decir, orgullosos, que tenemos agua de excelente calidad, que contribuye a la salud de todos los villeguenses, que facilita la producción y elaboración de alimentos y que brinda la posibilidad de desarrollos industriales.

Hace tres años, les dije que tendríamos gas natural en General Villegas. La Obra del Gasoducto está a punto de culminar, significa que este invierno los villeguenses van a poder tener sus hogares más y mejor calefaccionados. Seguiremos trabajando para extender la red de gas, con el compromiso de llevarla a los barrios, a otras localidades y que este servicio se distribuya ampliamente, para potenciar el desarrollo industrial y agregar valor a nuestra producción.

Hemos gestionado todo lo que está a nuestro alcance para exigir la repavimentación de la Ruta Nacional 33, reclamo más que justo de todos los vecinos. Esperamos que sea una obra que comience y termine en los plazos que fueron anunciados. De la misma manera, se realizaron las gestiones necesarias con Vialidad Provincial, para su intervención en el Acceso 050-03 entre Ruta Nacional 33 y Emilio V. Bunge – Coronel Charlone.

En lo que se refiere a los problemas hídricos que se presentan en nuestro partido y en la región, participamos en los avances de la Cuenca Hídrica Río Salado. Formamos parte de los Comité de Cuenca A1 y A4 y nuestra ciudad será sede en breve para conformar el Comité A3, donde se tratan temas centrales que nos preocupan como los canales clandestinos, la limpieza de canales, alcantarillado, la gestión de los consorcios y cursos de agua, implicancias que le corresponde a la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires y a la Dirección de Obras Hidráulicas de la Provincia y la Nación.

Avanzamos en la gestión de la construcción de la Casa de la Provincia, con el Ministerio de Infraestructura, entrando de esta manera en una etapa de adjudicación de obra. Se trata de un edificio de tres plantas que permitirá un trabajo más cómodo y placentero para aquellas personas que trasladen sus oficinas a dicho lugar.

Inauguramos en el mes de agosto de 2021, el edificio sede local de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires que ofrece educación de calidad a quienes optan por profesionalizarse y eligen estudiar en General Villegas.

Hoy estamos en condiciones de expresar que la concreción de la sede de la UNNOBA en nuestra ciudad es un proyecto que se gestó en un pasado reciente, que su crecimiento representa un desafío del presente y que su impacto tendrá lugar en el futuro.

La Universidad, como institución rectora de los valores sustanciales de la sociedad y el pueblo al que pertenece, tiene como valor fundamental no sólo la democratización del acceso al conocimiento sino también la actuación del egresado en el seno de su propia comunidad respondiendo con sensibilidad a los problemas de su época y buscando las mejores soluciones para los mismos.

A partir del año 2022 se ha abierto la convocatoria para la conformación del equipo de profesores locales de la Universidad. La misma ha tenido un alto impacto en dos sentidos: en la respuesta de docentes y profesionales que se presentaron y en la manifestación del deseo de formar parte de un proyecto educativo y social que nos pertenece a todos como habitantes y ciudadanos del Distrito.

La administración ordenada nos ha destacado por la Transparencia Fiscal Municipal. El Municipio fue calificado como uno de las más transparentes de la Provincia de Buenos Aires por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) en el Informe Nº 12 de la Dirección de Estudios Municipales de La Plata, con fecha noviembre de 2021 determinado a partir de la visibilidad y disponibilidad de los presupuestos y de la ejecución de los mismos en la página web villegas.gov.ar.

Cabe destacar este logro considerando que el Municipio de General Villegas obtuvo “Alto Cumplimiento”, alcance sólo logrado por veintiún municipios de los ciento treinta y cinco que conforman la Provincia de Buenos Aires.

He aquí que continuamos trabajando con el compromiso de brindar toda la información necesaria a los organismos provinciales, sabiendo además la importancia del fácil acceso web para el ciudadano, respecto a la información presupuestaria, económico financiera y de comportamiento fiscal municipal, constituyendo no sólo una política de transparencia, sino un insumo fundamental para la toma de decisiones de sus poblaciones en el marco de la democracia representativa.

Hemos recorrido juntos un año difícil en un escenario sanitario económico y social complejo, repleto de desafíos y nuestro principal trabajo fue seguir definiendo un rumbo de progreso sustentable para nuestro municipio.

La puesta en marcha e inauguración del nuevo Edificio de Comercio, Seguridad y Centro de Monitoreo es el resultado del trabajo de esta gestión, que se puso como objetivo mejorar nuestras instituciones y edificios públicos, particularmente en un área tan importante como la Seguridad.

Con el objetivo de continuar con esta tarea se instalará en el Barrio La Trocha una Posta Policial que está en construcción. Se trata de un puesto móvil dependiente de la Comisaría local.

Pero los cambios no han sido únicamente en materia edilicia, sino que además hemos implementado acciones que hacen al cuidado de los vecinos; gestiones realizadas ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia, nos permitió la renovación de móviles para la Patrulla Rural, coincidente con la renovación de las autoridades policiales, iniciamos este 2022 con un plantel renovado, con la firmeza de continuar mejorando día a día.

Basados en el objetivo del fortalecimiento local, en materia de Obras Públicas, nos propusimos la dotación de infraestructura en diferentes barrios de la ciudad cabecera y de todas las localidades del Partido.

En Banderaló se concluyó con la obra de diecisiete cuadras de cordón cuneta y mejorado dolomítico.

En Santa Eleodora se realizó el estabilizado con material de recupero de Pavimento Asfáltico en seis calles de la única localidad del Partido que hasta ahora tenía todas sus calles de tierra.

En Cañada Seca se avanzó con las obras en el mejorado de once calles y la colocación de alcantarillas.

Está en marcha un nuevo convenio de diecinueve cuadras de cordón cuneta, badenes de desagüe y compuesto dolomítico para el sector noreste de la localidad de Emilio V. Bunge.

Tenemos proyectado dentro del Fondo de Inversión Municipal (FIM), la construcción de cordón cuneta, mejorado y asfalto en las localidades de Piedritas y Coronel Charlone.

De la misma manera se mejorará la iluminación de las plazas de Santa Eleodora y Villa Sauze.

En el Barrio El Cardal se ejecutó cordón cuneta y veredas en diecinueve cuadras, y se colocó piedra caliza.

En el Barrio La Trocha, siguiendo el Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA), se ejecutará a la brevedad dieciocho cuadras de cordón cuneta y mejorado dolomítico en doce cuadras con sus respectivas veredas, contrato firmado con la empresa que realizará la obra, la semana anterior.

En el Barrio Progreso se adjudicaron las obras para la ampliación de la red cloacal, que consta de 2480 metros lineales en el sector norte y sur, convenio firmado meses atrás con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). En el día de ayer se firmó el contrato con la empresa que dará inicio a esta obra, tan esperada.

Continúan las gestiones con dicho organismo para el presente año, las que nos permitirán mejorar y ampliar la red de cloacas en la ciudad cabecera.

También está previsto tres cuadras de asfalto en el Barrio Fonavi y la adquisición de asfalto en frío para el bacheo en todo el Partido, reclamos a los que estamos dando respuesta.

Realizamos la entrega de Viviendas en Coronel Charlone y estamos próximos a finalizar el Plan

Compartir en Cañada Seca, al igual que el Círculo Cerrado de Viviendas en la ciudad cabecera.

A través de la adhesión a la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat se creó el Programa de Lotes con Servicios permitiendo producir 224 lotes urbanos en todo el Partido.

La Ordenanza 6.236 aprobada por este Concejo, diseñada por el equipo de Gobierno y el cuerpo legislativo, instituyó el Banco de Tierras e Inmuebles Municipal del Partido de General Villegas.

Nos hemos propuesto avanzar en el registro de inmuebles de cada una de las localidades y en la detección de suelo que pueda urbanizarse con el fin de localizar nuevos planes de viviendas.

Accedimos al Programa Solidaridad del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires que ya otorgó la aptitud técnica para realizar treinta y seis viviendas en la localidad de Piedritas, en el marco del Programa Bonaerense II, prontas a licitarse.

Se encuentran en el mismo proceso ciento seis viviendas para Banderaló, y veintiuna para Emilio V. Bunge. Continuamos trabajando para completar el número de viviendas en la ciudad cabecera.

La Regularización de Dominios es una de las demandas más importantes que presenta el Distrito de General Villegas, tarea a la que nos hemos abocado y avanzado entregando escrituras a cientos de vecinos, así como adjudicaciones pendientes de larga data.

Seguiremos trabajando en este sentido, en la regularización dominial de viviendas y terrenos, convencidos de que lo que queda escrito, queda para el futuro y es la manera de que cada uno sea dueño de lo que tiene.

En Desarrollo Social, el área de Soluciones Habitacionales realizó asistencia técnica y entrega de materiales para la construcción, ampliación, mejoras y terminaciones de viviendas. De esta manera treinta y ocho familias construyeron su casa y más de ciento sesenta familias hicieron mejoras, ampliaciones o lograron finalizar obras en sus viviendas.

Inauguramos la Oficina del Área de la Mujer, Género y Diversidad Sexual y estamos avanzando en el fortalecimiento del equipo técnico mediante la incorporación de personal profesional formado en perspectiva de género y de derechos humanos.

Como ya es costumbre de este Gobierno, homenajeamos a las mujeres en este mes de marzo, con diversas actividades culturales, abordando también temas de prevención en salud y otros talleres.

Una agenda multidisciplinaria que invito a participar y a ser parte.

Fue aprobado por este Honorable Concejo el Convenio de Colaboración con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, mediante la Ordenanza N° 6265/2021, con el fin de ejecutar el Programa Comunidades sin Violencia.

En el área de Niñez y Adolescencia se continuó trabajando ininterrumpidamente, reforzando la tarea del Servicio Local, ante el incremento de casos de niños en situación de riesgo, o vulneración de derechos. En este sentido, la pandemia fue afectando de diferente manera a las familias y los niños del distrito.

Con respecto al programa Operadores de Calle, por primera vez en la historia del partido, alcanzó a cinco pueblos del distrito, donde un efector de niñez se encuentra disponible para las familias en su territorio sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera.

En materia de inserción laboral, la Oficina de Empleo gestionó en el 2021 la firma de setenta y tres convenios con jóvenes que ingresaron al mundo del trabajo y que establecieron vínculos con empresas locales, las cuales también se vieron beneficiadas con estos recursos para desarrollarse.

En muchas ocasiones estos jóvenes quedan contratados de manera efectiva.

En materia de Producción y Medio Ambiente, la Ordenanza 6124/2020 de regularización de Aplicaciones Periurbanas, aprobada por este cuerpo legislativo, tuvo resultados satisfactorios.

Prueba de ello son las escasas denuncias recibidas, el incremento en el registro de aplicadores y el ordenamiento de la actividad en su conjunto.

Continuamos con el Proceso de Reordenamiento de los Rellenos Sanitarios en las localidades, dado a partir de la implementación de una nueva metodología de trabajo y disposición de los residuos. Se realizó un saneamiento generalizado en los basurales de Banderaló, Piedritas y Emilio V. Bunge, además de mejorar los caminos de acceso a los mismos.

Se delimitaron zonas específicas para la disposición de residuos voluminosos como ramas, restos de poda y restos de obra que son un gran problema a la hora de ubicarlos. De esta manera, los Rellenos sólo se destinan a residuos de poco volumen incrementándose su vida útil.

En el área del Relleno Sanitario de ciudad cabecera se realizaron mejoras tales como colocación de cerco perimetral, cuerpo de sanitarios para los agentes municipales que separan los residuos, entre otras acciones tendientes a generar un espacio en concordancia con el medio ambiente.

Ingresan diariamente alrededor de 25 a 30 toneladas de residuos, recuperándose un 60% de los mismos.

Es importante destacar que se han generado dieciséis fuentes genuinas de trabajo, desde que comenzó el funcionamiento de la Planta de Separación; mejorando sustancialmente las condiciones laborales además de la distribución de ingresos por ventas de material recuperado entre los operarios que desempeñan esta actividad, dando cumplimiento a la ordenanza N° 6.170.

Se continúa fortaleciendo a través de campañas de educación ambiental, involucrando a instituciones educativas, intermedias y vecinos en un trabajo integrado y articulado.

En lo que respecta al arbolado público, en el 2021 se trasplantaron del Vivero Municipal doscientos fresnos a veredas y plazas, se comenzó la producción de robles y se realizó la plantación de estacas de sauce destinadas al Balneario Municipal. Consideramos de gran relevancia, tener la nueva ordenanza de arbolado público y contribuiremos a que sea un hecho.

Este año en el área de Cultura, se implementó el Registro Único de Artistas Locales, el mismo tiene como objetivo formar una base de datos que se pueda compartir con Distritos vecinos, fomentando nuestra cultura local y zonal. La apuesta para el 2022 es continuar con estos abordajes, que movilicen a los artistas locales, que vuelvan a estar en escena, así como las competencias en todos los niveles tan importante para el bienestar de las personas.

Con este espíritu se ha llevado a cabo con mucho éxito y por tercer año consecutivo el MUMU, festival impulsado por el Museo de Bellas Artes Carlos Alonso que busca apoyar la circulación de artistas para la difusión, el acceso, el disfrute y la construcción de nuestra cultura villeguense.

Se realizará la Bienal en Homenaje a Manuel Puig, conmemorando el 90° Aniversario de su nacimiento en el presente año. Consideramos muy importante fomentar acciones que mantengan viva su memoria, encuentros que permitan además posicionar a General Villegas como un lugar de referencia del notable escritor.

Relacionado con la literatura, la Red de Bibliotecas realizará el primer encuentro de Bibliotecarios del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Sur de Santa Fe, Sur de Córdoba y Noreste de la Pampa. La Biblioteca Pública Municipal abrirá sus puertas plenamente con nuevas y renovadas propuestas.

Los nuevos espacios de socialización y recreación como el Polideportivo, el Playón Deportivo Cultural La Trocha, el Parque Infantil Lola en Villa Sauze, la remodelación de la Escuela Municipal de Boxeo, el anexo del Museo Histórico, los sanitarios del Campo de Deportes de Emilio V. Bunge, la plaza La Maroma próxima a realizarse en Banderaló constituyen una revalorización de los espacios públicos, tan necesarios para la convivencia en comunidad, para el encuentro con el vecino, con los amigos, para el desarrollo del deporte y las actividades culturales.

Será en estos nuevos espacios verdes y los ya existentes donde se realicen propuestas de Arte Itinerante, acercando a la comunidad de manera mensual nuestras instituciones: Bibliotecas, Museos, Puntos Digitales y La Fragua. Una propuesta que busca acercar arte, literatura, música, entretenimiento y robótica.

En el Barrio Centenario la Plaza Hipólito Yrigoyen es un espacio verde inclusivo que sumamos y que se distingue por estar adaptado a personas con discapacidad visual. Formada por senderos, rampas, dos sectores de juegos y un sector de descanso. Se trata de un proyecto modelo que logra un espacio armónico y funcional, un ejemplo a continuar implementando.

Denominaremos Centro Cultural y Deportivo El Viejo Molino al edificio recuperado en la intersección de Ithurbide y Justo. Dando respuesta a la ordenanza Nº 6.146 del año 2020 propondremos a este cuerpo legislativo nombrar Paseo Antonio Carrizo, al área circundante al Museo Histórico Regional, su anexo y el Viejo Molino, rindiéndole homenaje en este espacio histórico de la ciudad a tan destacada figura.

En materia deportiva, destaco el trabajo que realiza el área de Deportes en conjunto con Discapacidad. El Torneo de Fútbol Inclusivo disputado en el Polideportivo, fue el puntapié inicial de varios proyectos en marcha para este año. Entendemos la importancia de ofrecer oportunidades para todos, con real inclusión y seguiremos trabajando para ello.

Se suman nuevos deportes este año, como paravoley, goalball y boccia. Ya adquirimos los materiales deportivos necesarios, contamos con el profesor que se encargará de dictar las clases y realizaremos capacitaciones abiertas a la comunidad con los entrenadores de las selecciones argentinas de estos deportes, siendo una excelente oportunidad local y regional para quienes así lo deseen.

Convocamos a nuestros deportistas a formar los seleccionados de hockey, fútbol y vóley, tanto masculinos como femeninos brindando una motivación extra y generando mayor exposición y competencia.

Se trabaja en el diseño del Campeonato Anual de Triatlón, formado con cinco competidores por equipo en las disciplinas de natación, kayak, ciclismo, pedestrismo y motociclismo, que irán variando según la fecha y el lugar. Hecho que permitirá la presencia de atletas locales y regionales.

La obra de la pista de canotaje, nos permite realizar competencias nacionales y provinciales sin precedentes, en el Parque Municipal, ubicando a General Villegas en un escenario prometedor, para el deportista y el turista que busca en ciudades como las nuestras lugares para el ocio, la tranquilidad y la competencia.

En el 2021 cientos de palistas con sus familias y equipos se alojaron en nuestra ciudad, conocieron nuestro predio; debemos destacar que este domingo se disputó el Selectivo Nacional de Paracanotaje y el Primer Nacional de Paracanotaje.

Apostamos al Turismo. Se trata de una fortaleza que tenemos para desarrollar en todo el Distrito y trabajamos para hacerlo crecer. Es una tarea prometedora, que comenzó con el lanzamiento de la página web y continúa con la inscripción de ofertas turísticas, de emprendedores y de proveedores de experiencias que puedan ubicar a General Villegas a la par de otras ciudades, donde el Turismo se convierte en un ingreso importante para toda la comunidad.

Trabajamos para adherir al Parque Municipal como “Espacio Verde de Interés Provincial” según la ley 12.704 con la finalidad de obtener más recursos para protegerlo y conservarlo.

Adherimos, además, al Catálogo de Capacidades para la Cooperación Internacional de la Provincia de Buenos Aires y renovamos el Convenio de Colaboración con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dar a conocer nuestras localidades. Seguimos en esta línea de trabajo para posicionar a General Villegas como una ciudad para disfrutar.

En materia de Salud durante el 2021 nos vimos afectados profundamente por la pandemia, que provocó un esfuerzo económico no previsto en la adquisición de medicamentos, ampliación de las áreas de internación, derivación de servicios a instituciones privadas, utilización de elementos de seguridad por parte del personal, aumento en la generación de residuos patogénicos, entre otras cuestiones.

No obstante, continuamos trabajando para ofrecer el mejor servicio, incorporando insumos para las diferentes especialidades. Agradezco una vez más a nuestros profesionales, que siempre estuvieron a la altura de las circunstancias, particularmente en este contexto.

Agradezco también a la Asociación Cooperadora, Cooperativas de los Pueblos, instituciones, otras entidades y vecinos, por el trabajo comprometido y sostenido, dando respuesta con acciones concretas a las necesidades del Hospital y los Centros de Salud.

En breve quedará instalada la Planta Generadora de Oxígeno Medicinal y Envasadora, para la cual se construyó un espacio exclusivo en el Hospital. La Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior de Nación contribuyó con aportes para tal fin. La experiencia adquirida durante la pandemia hizo que se tomara esta decisión que además traerá aparejado un ahorro en el costo del insumo. Está prevista la construcción de un Depósito de Farmacia, que debió desplazarse para dar lugar al Servicio de Resonancia Magnética.

Actualmente los pacientes debían ser derivados a otras localidades. Quiero destacar que el Servicio de Resonancia Magnética está pronto a inaugurarse. A partir de este año, este hecho permitirá a nuestro Hospital contar con un servicio de mayor complejidad que facilitará el diagnóstico preciso para nuestros pacientes.

También tenemos como prioridad la compra de un Mamógrafo de última generación, equipamiento fundamental para el Servicio de Ginecología, que se suma al existente.

Dentro del Programa Municipios de Pie de la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior de La Nación, se incorporó al servicio de ambulancias una Unidad de Traslado de Terapia Intensiva Móvil.

En relación a la infraestructura, concluimos la obra de ampliación del CAPS en el Barrio La Trocha y continuamos trabajando para un nuevo Centro de Atención Primaria en ciudad cabecera.

Se realizaron mejoras en el CAPS de Santa Regina y en Villa Saboya. En el contexto de pandemia fueron derivados pacientes al CAPS de Piedritas, lo cual retrasó la remodelación de la sala de internación, hecho que concretaremos este año. Incluye la remodelación de tres habitaciones con baño propio y una entrada de urgencias.

En lo que respecta a la atención de la salud en las localidades continuamos la búsqueda de profesionales, la incorporación de nuevas especialidades y servicios, así como se brinda una permanente capacitación al personal de enfermería.

Iniciamos el proceso de una obra en el Hogar de Ancianos, bajo el plan “Argentina Hace” del Ministerio de Infraestructura de Nación, que contempla intervenciones en cocina, salón de usos múltiples y sanitarios para mayor comodidad de nuestros abuelos.

Hablar de Educación es hablar de desafíos, debates, conocimiento, cambio, transformación social, investigación y pensamiento crítico. Es el reflejo de una sociedad en su conjunto, su crecimiento, luchas, democracia y equidad.

Es por eso que continuamos potenciando propuestas que permitan acompañar las acciones del Sistema Educativo Nacional y Provincial en todos sus niveles y modalidades dando respuesta a las demandas del Distrito y de la región. Apoyamos los proyectos pedagógicos a través de las tres áreas de gestión educativas: CEAM, UNNOBA y Punto Digital.

El Centro de Educación Abierta Municipal, que cumple 35 años, ampliará su oferta con nuevas carreras, como así también, la propuesta de una nueva materia del Programa UBA XXI para los ingresantes a la Universidad de Buenos Aires.

Respecto de los Puntos Digitales se prevé continuar con las acciones de inclusión digital, capacitación en nuevas tecnologías, programación y robótica, renovando los cursos y talleres con un espíritu que contempla el trabajo en red con recursos humanos diversos y multiplicidad de instituciones.

Apostamos a que todos los vecinos, niños, jóvenes y adultos sean partícipes del cambio y creen soluciones e intervenciones para las problemáticas tanto individuales como sociales, locales y regionales.

Brindamos herramientas que facilitan estos procesos, como el convenio con la ONG Junior Achievement Argentina. En 2022 se apuesta a un trabajo sostenido con esta ONG con nuevos proyectos compartidos.

Existe en el mundo una creciente necesidad de Desarrolladores de Full Stack debido a la digitalización de los mercados que afecta a empresas y organismos de todos los sectores, y es por eso que apostamos a este tipo de capacitaciones desde los puntos digitales y otras áreas relacionadas.

Asimismo continuaremos trabajando con el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET), actuando como nexo de concertación estratégica entre la Educación Técnico Profesional, el mundo del trabajo, la producción y los actores públicos y privados para lograr una planificación regional que contribuya la generación y mejora del tejido productivo regional y provincial.

El Municipio destina entre el 60% y el 70% del Fondo Educativo Municipal en Infraestructura Edilicia, en un trabajo articulado con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia.

De la misma manera trabajamos con la Dirección General de Infraestructura de la Nación, lo que nos ha permitido la adjudicación de la obra del Jardín N° 917 en General Villegas, con el objetivo de concluirla este año, el día de ayer firmamos el contrato con la empresa adjudicataria de la misma. También realizamos las gestiones que permitieron destrabar la obra inconclusa de la escuela de Villa Saboya.

Me he propuesto en estos dos años de gestión concluir con la intervención que hemos iniciado en todas las escuelas del Distrito de General Villegas poniendo en valor los espacios que ofrecemos a nuestros alumnos, propiciando la calidad educativa que ellos merecen.

Este año se realizará el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, para lo cual hemos puesto a disposición un equipo técnico municipal para acompañar la realización del mismo, otorgándole la importancia que consideramos tiene para todos los villeguenses y todos los argentinos.

Trabajaremos también en el derecho del Municipio de ejercer su Autonomía. Es innegable que los Municipios Bonaerenses requieren del pleno ejercicio de sus autonomías para fijar sus propias reglas directrices –sus cartas orgánicas– reemplazando de una vez la incansablemente enmendada Ley Orgánica de las Municipalidades que, con más de sesenta años de vigencia, se ha vuelto totalmente vetusta e inaplicable por igual, a Municipios absolutamente diferentes, no sólo en cantidad de población, sino también en superficie geográfica, en recursos naturales y artificiales, en actividades económicas e idiosincrasias culturales.

Trabajaremos junto a municipios vecinos convencidos de que la autonomía es el camino para el desarrollo y crecimiento de nuestros distritos.

El próximo mes se cumplen 40 años de la Declaración de la Guerra de Malvinas, motivo por el cual una vez más honramos a nuestros héroes.

Permítanme expresar mis sentimientos de pesar conmocionado por la ofensiva de Rusia contra Ucrania. La guerra nos estremece, nos altera y nos quita toda posibilidad de libertad y convivencia. La paz es un anhelo humano, sin la cual la vida se vuelve intransitable. Es la única alternativa posible, no basada en el miedo a la fuerza del otro, ni en un peligroso equilibrio para evitar el desastre, sino en la búsqueda verdadera de la fraternidad universal y en el compromiso asumido y confiado para alcanzarla.

No es una ingenua utopía, prefiero pensar que esta convicción compartida es el principio de la realidad. Y con esta convicción deseo también gobernar este Distrito. Es nuestro deber, continuar construyendo un General Villegas abierto, moderno, diverso, sustentable.

Reafirmo mi compromiso con el diálogo y la autocrítica. Sabemos y reconocemos que hay mucho por hacer y mejorar, la soberbia de creer que los resultados son los mejores no es el camino. Con la conciencia tranquila de haber trabajado y continuar haciéndolo, estoy convencido que es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a su descendencia.

De esta manera quedan inauguradas las Sesiones Ordinarias de este año 2022″.