A solas con el Ministro Rodriguez: la ayuda económica a productores afectados, las obras por hacer y las medidas en lo inmediato (VIDEO)

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires estuvo este jueves en General Villegas en el marco de la crisis hídrica que vive el Partido luego de las intensas lluvias, las que provocaron serias pérdidas en los cultivos y anegamiento de caminos.

Su visita comprendió un encuentro con concejales y autoridades locales, reunión con productores agropecuarios y recorrida por algunos de los campos afectados y sectores en los que el agua presenta dificultades en el escurrimiento, atrasando, a simple vista los procesos de saneamiento.

El funcionario provincial en el encuentro que mantuvo con Distrito Interior expresó que de su paso por Villegas se lleva la necesidad de afrontar la situación en lo inmediato y de manera preventiva (obras), reconociendo que lo urgente es asistir económicamente a los productores afectados para los que existen herramientas como el Fondo Fiduciario que depende de su Ministerio, creado en 2020, precisamente previendo este tipo de situaciones; el mismo comprende créditos que son otorgados con mayor celeridad que aquellos que están comprendidos en la Emergencia Hídrica. La Emergencia Hídrica que es una herramienta valiosa, reconoció que tiene limitaciones.

La materialización de la ayuda que la Provincia prevé especialmente para medianos y pequeños productores dependerá de la afectación concreta de los productores, la que se determinará a partir de los informes técnicos que especialmente el INTA local, conjuntamente con otros entes como el municipio y entidades agrarias realicen, el que se tendrá en las próximas horas.

Rodríguez especificó que aún no se puede hablar aún de porcentaje de afectación por ese motivo, reconociendo que la afectación puede ser mayor a lo que muestran las imágenes satelitales, dado que la situación del suelo por el tipo de cultivo y otros motivos puede no apreciarse con tanta certeza si no se está en el lugar.

Acerca de lo importante que serían las obras estructurales, el Ministro de Desarrollo Agrario remarcó que se está avanzando en la obra de la Cuenca del Salado, al tiempo que reconoció que los tiempos de ésta no tiene nada que ver con los de los productores, especialmente en momentos como el que se está viviendo; no obstante sugirió seguir trabajando a través del Comité de Cuenca del que forman parte diferentes municipios, para continuar trabajando durante todo el año y de manera permanente en el manejo del agua, más allá de estas eventualidades, en este caso pluvial.

Sobre el particular reconoció que el escurrimiento de la masa hídrica requiere mayor velocidad y que fue uno de los temas que le planearon durante la jornada.

Si bien de manera explícita no lo hizo, podría haber algún tipo de intervención en lugares estratégicos para que el agua avance como la situación lo requiere, en ello trabaja la Provincia a través de Hidráulica y la Municipalidad con sus áreas correspondientes.

De ese trabajo inmediato dependerán las pérdidas que en el mediano plazo podrán ser determinadas con mayores precisiones, dado que la manera y velocidad con que se vaya el agua serán determinantes, reconoció.

