Ameghino: «La tontería se coloca siempre en primera fila para ser vista, la inteligencia detrás para ver» (VIDEO)

Lo ocurrido plantea la vulneración de la institucionalidad en nombre de la pertenencia política.

https://youtu.be/Hu5OOXhIkUs

Fuimos muchos los Ameghinenses que al ver estas imágenes nos sentimos indignados, sentimiento que terminó opacando la alegría de recibir dos patrulleros para nuestro distrito. El acto consistía en la entrega de llaves de los patrulleros por parte del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a varios Intendentes. Como nuestro Intendente Calixto Tellechea estaba de viaje, concurrieron al acto el Secretario de Gobierno Alejandro Sánchez y la referente de Seguridad Municipal Luciana Garnica, quienes eran los que debían recibir las llaves.

Cuando llega el momento de la entrega, como se puede apreciar en las imágenes, Sergio Berni toma las llaves para dárselas al Secretario de Gobierno y en ese preciso momento irrumpen en la escena dos concejales del Frente de Todos con claras intenciones de ser partícipes del mismo. Pero entre tanta desprolijidad, innecesaria, suceden dos hechos que generan un poco de vergüenza ajena y otro poco de indignación, por la falta de educación y el desconocimiento, claro está, del protocolo por parte de éstos concejales. Decimos vergüenza ajena porque fue un poco gracioso y hasta bizarro ver a la Señora concejal reclamar que les habían prometido tres llaves, no dos, mientras el Ministro entregaba las llaves a nuestro Secretario de Gobierno, no acusando recibo del reclamo, ni devolviéndole siquiera una mirada como respuesta, como si no registrara la presencia de ambos concejales. Nota aparte: Ese incomodo momento dejo expuesto que el Ministro Sergio Berni no escucha mucho a los políticos del Frente de Todos de nuestro Partido.

Pero cuando hablamos de indignación nos referimos a lo que nos generó la actitud mal educada y desubicada que tuvieron ambos concejales al pedirle una foto al Ministro Sergio Berni, intentando dejar afuera de la misma al Ejecutivo. Y esto merece un párrafo aparte. Las llaves las debía recibir el Intendente, el Intendente es la persona que ocupa ese cargo porque gana las elecciones, el Intendente era la persona invitada y a la que el Ministro quería y debía entregar las llaves de los Patrulleros, simplemente porque hay una Institucionalidad que debe respetarse. Lo explicamos así, porque todavía los concejales del Frente de Todos no lo entendieron o tal vez, simplemente, no lo superan. Entendemos que no debe ser fácil, pero sí les pedimos que revean su comportamiento atrevido, grosero, prepotente, soberbio y mal educado, porque son ese tipo de actitudes las que generaron la triste grieta que hoy padecemos los argentinos, las que no suman, las que debemos empezar a cambiar para mejorar como sociedad que vive en democracia porque son un mal ejemplo para los jóvenes de nuestro Partido, ya que una de las normas básicas para vivir en democracia es , justamente, respetar las Instituciones.

Por otro lado, debemos decir que, si nos enorgulleció ver la Simpleza, la humildad y la educación con la que reaccionaron los representantes del Ejecutivo ante una circunstancia bochornosa y bizarra que los coloco en una posición tan incómoda como tensa. Gracias por representarnos así. “La verdad brota cuando la verdad se manifiesta, ella, debe ser sumisa cuando la razón es contundente “.