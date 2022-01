FALTA DE TEST RÁPIDOS: Sala sobre los dichos de Hernandez: «Dejen de mentirle a la gente» (AUDIO)

Luego que el municipio de General Villegas emitiera un comunicado la semana anterior en el que indicaba que los test rápidos se suspendían debido al incumplimiento de la provincia en el envío de éstos, el Director de la Región Sanitaria II, Dr. Pedro Hernández, cargó, en declaraciones a FM Peregrina (92.9), la responsabilidad en el Director del hospital municipal, Dr. Raúl Sala, al asegurar que, comprobante mediante, Villegas recibió las unidades necesarias para no tener que interrumpir los testeos.

Consultado al respecto, el funcionario de la Gestión Campana, fue categórico:

«Dejémonos de mentiras, dejémonos de pavadas, estamos en plena pandemia.

Una vez más, si alguna vez escuchaste el cuento del Pastorcito Mentiroso, este es el típico caso de eso. No veo a ningún político, ni a nadie ayudándonos a hisopar.

Tengo pruebas fehacientes que lo que se dijo en la nota son absolutamente mentiras. Tengo una conversación de Wathsapp de Región Sanitaria, del Coordinador de Insumos al que le mandé el día 4 (de enero) un mensaje diciéndole que me estaba quedando sin test y me respondió que «hasta el lunes no tengo test, no pidan porque no tengo test.

Entonces, no le mientan más a la gente, no voy a entrar más en el barro, no voy a entrar más en la discusión de verdad o mentira, pero dejen de mentirle a la gente. No tenemos test y la Región Sanitaria no nos proveía de test a nosotros».

Sala destacó que los test con los que se retomó el hisopado rápido a la gente que este lunes concurrió al hospital fueron provistos por la Dirección General de Escuelas a través de la Inspectora Jefe Distrital, Susana Garat, quien le cedió al nosocomio en calidad de préstamo, 19 cajas de test Abot que habían sobrado del Programa Verano +ATR, lo que permitió retomar con el testeo.

Finalmente insistió en la presentación de pruebas, si fuera necesario, para demostrar que desde Región Sanitaria le informaban que no había test.

«Dejen de mentirle a la gente», reiteró categóricamente.

Audio de las declaraciones del Director del hospital de General Villegas

Relacionado