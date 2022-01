Quedó habilitado el tránsito para vehículos livianos en el puente de Cuero de Zorro

Al respecto, el Intendente Municipal Javier Reynoso expresó: “Estamos contentos y conformes con el trabajo en equipo que se dio en estos días para dar esta alternativa, y sobre todo dar conectividad a la región. Como bien decía Patricio (García), para el tránsito local que tiene que ver con muchas cuestiones, no solamente de salud, sino también cuestiones afectivas, de servicios, entre otras tantas cosas que nos comunican como región, y eso es lo que hoy se intenta resolver hasta encontrar la solución definitiva. Los trabajos se hicieron “en tiempo récord”.

Además, afirmó que “hay un riesgo que era inminente que esto viene a solucionar y que no me parece menor y que tiene que ver con el gran tránsito de personas que no están acostumbradas a circular por caminos rurales, haciéndolo con el riesgo que eso implica y que hoy se va a solucionar con unos 300 metros, para que por esos caminos circulen el tránsito rural y pesado como era habitualmente”.