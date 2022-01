General Villegas: el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto con el acompañamiento del Frente de Todos

El primer día hábil del año el nuevo Concejo Deliberante sesionó de manera extraordinaria para tratar la aprobación de la herramienta fundamental para el funcionamiento del Estado local, así fue que Juntos, el oficialismo, con el Frente de Todos, la primera minoría y Villegas Avanza, la nueva pata opositora, se encontraron a las 20:00 hs. en el Salón Dorado de la Municipalidad donde sesiona el Cuerpo.

El inicio de la sesión se vio atrasado por la demora de la edil Cristina Liprando (Frente de Todos) que había sufrido un inconveniente serio con uno de sus nietos que la retrasó obligada y justificadamente. Fue solo un detalle, pero dada la espera por un momento llamó la atención a los presentes la postergación, dado que no se sabía el motivo.

Otro detalle fue la presencia en el lugar de los funcionarios de Legales, Secretaría de Gobierno y Contaduría, que estén allí debió ser siempre lo lógico pero no siempre fue así explicaron desde la presidencia del Concejo. A buen entendedor buenas palabras.

Gisela Bollini, contadora de la Gestión Campana, queda afuera de este comentario dado que el cargo lo ocupa con anterioridad al cambio de Gabinete que el primer mandatario produjo desde el pasado 10 de diciembre, pero el caso de Maranta, titular de Legales y Alicia Laino, la Secretaría de Gobierno, reemplazan a dos alfiles que fueron parte del riñón Campanista, Guillermo Grosso y Gabriel Mones Ruíz, respectivamente.

El comentario fue consecuencia de la notable presencia de los nuevos funcionarios, a la que se hizo de manera informal en e cuarto intermedio que existió entre el tratamiento de la Ordenanza Tributaria y el Presupuesto, dado que Alicia Laino además del lugar que ocupa actualmente, terminó recientemente su mandato como concejal y es la esposa de José Tomaselli, Presidente del HCD. En realidad, estos dos últimos detalles eran solo eso, detalles de sus vidas particulares, la verdadera razón estaba dada por el ejercicio de su nuevo cargo.

La aprobación de ambos ítems se dio por mayoría en las dos oportunidades, en la Ordenanza Tributaria por 30 votos a 2, dado que los concejales de Villegas Avanza votaron en contra, no así sus Mayores Contribuyentes, los que le serán propios, o al menos de su misma línea de pensamiento, a partir de mediados de año cuando inicie formalmente el año legislativo y se habilite la inscripción, podrán jugar con el «equipo completo». En esta oportunidad les tocaron ser acompañados por dos radicales que, lógica de por medio, no lo acompañaron.

El presupuesto en el que solamente votan los concejales se repitió lo anterior, pero en este caso fue 14 a 2.

De este modo el Ejecutivo inicia el año con el aumento de Tasas habilitado y el Presupuesto aprobado, con la responsabilidad de cada año, administrarlo en favor del buen funcionamiento del municipio y las necesidades de la gente; con el agregado este año que al argumentar el acompañamiento a pesar de no estar del todo de acuerdo, tal lo expresado por la concejal Sol Fernandez, toda la responsabilidad de lo que no se haga será exclusiva responsabilidad del Gobierno local a quien se lo dota, sin interferencias, de la herramienta fundamental para su funcionamiento.

Exposiciones durante el tratamiento de la Ordenanza Tributaria

Villegas Avanza

Entendemos que la ordenanza tributaria es una herramienta de gestión y de planeamiento anual, no solo para el gobierno de turno sino para toda la sociedad, pero también consideramos que el desarrollo de las áreas productivas de una región dependerá de las políticas públicas que se implementen en la misma.

Así mismo, también dependen las expectativas de los residentes y las propensiones marginales al consumo, que alientan o no, el desarrollo de la inversión y la demanda. Aplicar, mecanismos expansivos en materia fiscal, considerando aristas parciales de la comunidad sin mirar el equilibrio general de la sociedad, conduce a decisiones erróneas, o que no conllevan a un equilibrio, sino que producen mayor carga de externalidades negativas.

Los aumentos planteados en la ordenanza tributaria que nos compete, oscilan entre un 33 y 49% de aumento, lo que implica una afectación directa de los ingresos disponibles de los contribuyentes.

El ABL, que es la tasa más significativa en las zonas urbanas, tiene una recaudación promedio del 42%, lo que significa, que, si aumentamos la presión tributaria, ni siquiera se lograra ese porcentaje de recaudación. Lo que consideramos es que, si se mejoran las gestiones, la planificación e imputación de los gastos se pueden aumentar los niveles de cobrabilidad en al menos un 30%.

Así mismo, la tasa vial, correspondería un aumento, pero menor al 49% planteado en el proyecto de ordenanza, de igual modo, sostenemos que debe haber una correlatividad cierta, real y concreta del pago de la tasa y el estado de los caminos. Dado que para que exista una tasa, debe existir una contraprestación.

Toda tasa genera distorsiones en las decisiones de quien las paga, y esto implica caídas de la inversión, el ahorro y el consumo. Podrán observar que, sin estas variables, no existe la demanda. Y sin consumo, no hay empleo, al menos en el sector privado.

Dado ello, consideramos la necesidad de modificar la ordenanza tributaria, haciéndola mas simple y a la vez, comprometida con el crecimiento y el desarrollo de todos los nichos de mercado, es por ello, que la eliminación o modificación de tasas como: derechos de publicidad, derechos de ocupación o uso de espacios públicos, derechos a los espectáculos públicos para organizaciones sin fines de lucro, tasa de seguridad y defensa civil, aplicándose un 40% para bomberos, 60% para seguridad y patentes de juegos permitidos, podrían ser el inicio del cambio.

El sector publico debiera analizar su política de gasto y comprender que, lejos estamos de los principados, donde el pueblo trabajador debía sostener al resto de las clases. El esfuerzo por salir de la situación de crisis y despilfarro de política monetaria a la que nos somete el Estado Nacional, implica una revisión de cada ente gubernamental desde las aristas de la política fiscal.

Aumentar las tasas para seguir el ritmo inflacionario, es crecer al ritmo del descontrol.

No existe ningún sistema productivo que para crecer no deba ahorrar o endeudarse. Los contribuyentes están endeudados con el ente municipal, porque la recaudación real es baja, entonces, nos preguntamos: ¿consideran que aumentar las tasas mejorara los niveles de recaudación? La respuesta es simple: NO, ya lo plateaba Laffer en 1974.

Lo que la política olvida es que un impuesto determina una pérdida de eficiencia para la sociedad. Esta menor eficiencia condiciona la generación de riqueza e hipoteca la posibilidad del emprendimiento de nuevos negocios.

Las tasas generan una distorsión que se traduce en una menor cantidad de riqueza producida y en un nivel de precios más alto. Profundizar la presión fiscal solo agrava el problema, pues con menor crecimiento se acrecientan los problemas de financiamiento de los gastos del Estado.

Las pérdidas de eficiencia, significan que las transferencias no son neutrales e imponen un costo al sector generador de riqueza, y por ende, es un costo para toda la sociedad.

En épocas de crisis, como las que atravesamos, necesitamos establecer parámetros de gastos que estimulen las fuentes de trabajo, generen inversiones con derrames positivos y no solo la mera meta de pagar salarios.

Algo hemos hecho muy mal, no ser conscientes de que el estado no somos nosotros, sino que nos toca ser administradores del bienestar.

El fin no justifica los medios.

Frente de Todos

Estos 6 años de la gestión del Intendente Eduardo Campana ha empeorado la prestación de servicios públicos en el Partido de General Villegas.

Los contribuyentes tienen que atravesar la difícil realidad con la que convivimos: tasas caras en relación a la calidad de los servicios que se prestan. Para el 2022 se prevé un aumento de tasas que va del 40% al 48,9% la más alta que corresponde a servicios viales. Según los índices inflacionarios el aumento le permite al municipio actualizar sus recursos conforme los aumentos de precios.

Si bien podemos decir que habría que hacer hincapié en la segmentación de tasas aplicando criterios de progresividad tributaria, que los servicios son malos en relación precio-calidad, también debemos ser conscientes que un municipio sin actualización de tasas e impuestos queda desfinanciado y que ello le trae a la comunidad muchos más problemas que los que hoy ya tiene, teniendo en cuenta el contexto epidemiológico.

Por lo tanto, votamos positivamente el proyecto de Ordenanza Fiscal.

Tratamiento Presupuesto 2022

Presupuesto de Gastos y Recursos 2022. Este es el Dictamen del Bloque Frente de Todos. Para el periodo 2022, el cálculo de Gastos y Recursos, es de ($3.138.232.864.35). En la distribución de los recursos presupuestados, debemos analizar las siguientes áreas claves que nos permitan interpretar la gestión de gobierno proyectada para el año venidero.

En SALUD la asignación de recursos representa el 35% del total presupuestado con un monto de $ 1.097.215.461,18. Este Bloque se pregunta si este 4% de incremento en relación al presupuesto anterior será suficiente para cubrir las falencias que se vienen sucediendo sin solución de continuidad año tras años en materia de infraestructura e insumos en general; más aún en este contexto de pandemia tan incierto y que sigue acechándonos. Este bloque propone un recurso extraordinario para atender una posible crisis ante las nuevas variantes del covid 19, que no lo vemos previsto en este presupuesto.

Para los pueblos no inversión presupuestaria para tener médicos. Se anuncia la atención primaria en salud como medida y le sacan un presupuesto total de 3 millones de pesos entre fonavi y la trocha. Se habla de descentralización pero se termina sacando dinero de la atención primaria, principalmente de los caps y se concentra en el hospital. Se hace una desinversión en el centro oftalmológico municipal que atiende todo el partido, se baja el presupuesto de internación, lo cual no se explica en tiempos de pandemia y con la cantidad de fallecimientos que tenemos, aun cuando se anuncia que amplia. El same destina solo el dinero a la ciudad cabecera, en los pueblos los traslados se manejan a través de las cooperativas pero tienen un costo para los usuarios.

OBRAS PÚBLICAS

Un presupuesto que representa el 7% del total. Un punto menos que el año pasado. Y más de lo mismo, falta de planificación, falta de proyectos, y falta de voluntad política para darle solución a tal vez la principal necesidad que hoy atraviesan cientos y cientos de familias. Claramente se sigue con la vieja metodología de desviar los fondos que corresponden a Educación para emparchar alguna vereda.

No hay viviendas proyectadas, solo se destinan 1 millones d epesos, los cuales, 6 millones se destinan para continuar las 15 viviendas de cañada seca que fueron iniciadas en el gobierno anterior hace ya más d e6 años.

Las 10 viviendas del círculo cerrado, abonadas por adjudicatarios en el 2018, con la promesa de construirlas en 6 meses presupuestan 4 millones de pesos, es decir, se prevé un gasto de 400.000 por cada vivienda. Se puede terminar una casa con ese dinero con esa plata? Tampoco se prevé la compra de quintas y terrenos pese a haberse aprobado la ordenanza del banco de tierras. Al gobierno municipal no le importa lo que ocurre con el asentamiento llamado la Quinta Escondida, ni siquiera existe un área de vivienda.

No hay cordón cuneta ni mejoramiento de calles para ningún barrio ni pueblo.

Por suerte los vecinos de Banderaló pudieron acceder a cordón cuneta y mejorado de calles gracias al Gobierno Provincial que invirtió 30 millones de pesos.

Y además, también, contamos con un Estado Nacional presente que va a encarar una obra muy importante para los vecinos del Progreso por más de 35 millones de pesos que es la ampliación de la red de desagüe cloacal beneficiando a más de 1200 vecinos.

Resumiendo, del municipio cero obras proyectadas.

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

Observamos que el porcentaje asignado (10%) no será suficiente para lograr los objetivos que se propone esta área, claramente expresados en el cuadro de metas; expresados tal cual son, una expresión de deseo más que un objetivo realizable (ciudad limpia, confortable, que valore los espacios verdes) pero este bloque se pregunta si serán capaces este año de concretar algunas de estas intenciones con la misma inversión que el año pasado.

No hace falta ir muy lejos aquí en Villegas para ver cómo están los barrios con el tema de la basura. Ni hablar del basureo a cielo abierto que tenemos.

Con el mismo presupuesto que el año pasado y con las ganas que mostraron este año, no creemos factible que logren las metas expresadas.

DIRECCION DE SERVICIOS VIALES

Teniendo en cuenta que el presupuesto del año pasado era de un 15% en relación al total, que resultaron insuficientes para arreglar los 2800 km de caminos rurales y no pudo menguar el reclamo y el malestar de los productores; como consideran que con 3 puntos menos (12%) este año podrán satisfacer la demanda que la producción requiere.

No pueden justificar en el Ejecutivo que sean los propios productores una vez más los que deban arreglar los caminos habiendo pagando sus tasas como corresponde.

Para el mantenimiento de caminos rurales provinciales tienen previsto percibir 275.986.260,00 por coparticipación pero solo estiman un gasto de 21.467.516,66 con la siguiente particularidad, de esos 275.986.260,00 hay 76.151760 que prevén que la provincia gire por inmobiliario rural afectado. De acuerdo a la ley 13.010 debería utilizarse si o si para la reparación de caminos rurales provinciales. No llega al 30% (28.19%) de lo afectado lo que presupuestan para tal fin cuando deberían prever ejecutar el 100%.

EDUCACIÓN

Contamos para el año 2022 con un monto de $109.545.336. Luego de casi un año y medio de no presencialidad en las escuelas, llama la atención que todavía no se hayan reparado los baños de las mismas, siendo una de las condiciones fundamentales para el regreso seguro a la presencialidad; teniendo especialmente en cuenta que desde Provincia se asignaron partidas extraordinarias de dinero que aquí no se utilizaron o se sub ejecutaron. En municipios vecinos, aún del mismo signo político que el local se inauguraron decenas de escuelas realizadas a nuevo, baños, comedores, techos; no quedando ninguna escuela en la región con riesgo de inicio para el 2022. Esta descripción alude a que lo presupuestado en el 2022 apenas podrá resolver el atraso estructural que ya debería estar solucionado. General Villegas es el único municipio de toda la provincia de Buenos Aires que no terminó una sola obra en los 6 años.

Si, escucharon bien, somos el único municipio en toda la provincia!!! Esta es la gestión Campana.

PROMOCIÓN

Tal como expresamos en el dictamen del presupuesto 2021, este año no se registran avances en la creación de nuevos puestos de trabajo genuino y siguen ausentes los créditos para emprendedores y ningún incentivo para impulsar la industria. Esta situación no es nueva; sino que se repite desde el inicio de la gestión del Intendente Eduardo Campana y seguirá sin miras de cambio ya que sigue siendo el 1% de presupuesto; no se generó nada y no se generará nada.

DEPORTE

Del análisis de este presupuesto se deduce que el importe asignado es totalmente insuficiente para sostener planes y programas que puedan volcarse a la sociedad. Casi el 80% se destina a gastos fijos quedando únicamente 10.000.000 de pesos para compartir con mantenimiento. Se observa que se destina la mayor cantidad de recursos a la gestión administrativa (32%) y la menor partida de dinero se destina a programas propios de la actividad deportiva.

Eventos y actividades deportivas (14.74%); en actividades propias deportivas del parque (10,33%) quedando aproximadamente $2.252.145.7 para acciones deportivas y/o recreativas y para viáticos, traslados de delegaciones a competiciones, becas, campeonatos, torneos, etc para todo el año. Lo que representa el 4.41 % del total del volumen del dinero presupuestado para la secretaría.(51.000.000)

Como antecedente y solo como ilustración el siguiente dato; municipios como Lincoln y Trenque Lauquen invirtieron solo en un deporte $1.000.000 durante el 2021. Y no desatendieron ningún deporte competitivo.

Las características propias del distrito de General Villegas son distintas a los municipios mencionados; pero claramente no se dan condiciones igualitarias entre personas que practican deportes de la ciudad cabecera y las personas residentes en los pueblos. Si vemos durante los fines de semana algo de acción deportiva, eso es solo en la ciudad cabecera. Los pueblos o sea casi la mitad de la población no están incluida dentro de los programas municipales.

Por suerte los pueblos cuentan con sus clubes y asociaciones, pero de ninguna manera es aceptable tal discriminación por parte del ejecutivo.

CULTURA

Esperemos que las actividades culturales previstas para este año se lleven a cabo tal cual lo expresa este presupuesto; rescatando las tradiciones, los valores de nuestro acervo cultural, etc. Es nuestro deseo que esta gestión de gobierno municipal logre los objetivos propuestos, que pueda concretar estos proyectos. Democratizar la cultura significa que llegue a todos por igual, por ello es importante el estado este presente como garante y no delegando o tercerizando la organización de los eventos.

Y menos aún, sacando rédito publicitario del esfuerzo y trabajo de vecinos que desinteresadamente ponen de su tiempo para realizar las festividades que debería hacer el gobierno municipal. Es una constante de este gobierno: trabajan los otros pero las fotos son de ellos. Se autodenominan “Sponsors”. Es la forma que encontraron para trabajar menos.

MEDIO AMBIENTE

Analizadas las buenas intenciones de la Dirección de medio Ambiente debemos preguntarnos qué logros se evidenciaron en los años pasados. Teniendo en cuenta los magros resultados obtenidos en esta área durante los últimos años y encontrando casi idénticos los proyectos para este año, concluimos que con solo el incremento de un 1% en el presupuesto; cómo van a hacer para concretar tantos objetivos?

Debemos pensar que en un área tan sensible gastar poco y mal es gastar muchísimo dinero. Vemos una vez más que los recursos de todos los vecinos de General Villegas son despilfarrados en proyectos que siempre quedan inconclusos tales como: la no implementación de la ordenanza de fitosanitarios como corresponde, no se solucionó el basurero a cielo abierto, no funcionó la planta de reciclado, la ausencia de campañas intensivas de concientización sobre la separación de residuos en domicilios, etc.

Este bloque preocupado, concurrió en varias oportunidades al basurero municipal, que lejos está de ser un relleno sanitario, acompañados de técnicos idóneos constatando que nada de lo proyectado se pudo concretar.

SEGURIDAD

Esta secretaria cuenta con un presupuesto de $ 189.898.559.94 (6%) algo menos en porcentaje que el año pasado. Es muy importante que se haya designado un secretario de seguridad; pero con recorte de recursos. En un distrito donde justamente hay una inseguridad creciente, que nunca pudo ser resuelta por esta gestión, claramente se hace evidente implementar proyectos de control de motos, ruidos molestos, tránsito frente a las escuelas en horas pico, vigilancia nocturna en los barrios, políticas educativas de tránsito en las escuelas, controles vehiculares en espacios públicos, pero con menos recursos económicos será un verdadero desafío para el nuevo secretario.

Más aún cuando estamos todos percibiendo un cambio más que preocupante en las conductas ilícitas, impensados años atrás. No quiero dejar pasar que hace unos días en una calle céntrica de nuestra ciudad quisieron herir con un elemento cortante a un adolescente cuando regresaba del GDN. Cada vez nos sentimos más inseguros.

DESARROLLO SOCIAL

Esta secretaria tiene asignado un 6% del total presupuestado, un 2% menos que el año pasado. No se observan políticas, ni estrategias para el abordaje de soluciones estructurales; solo la asistencia a las familias con planes insignificantes, que no solucionan, solo postergan y siguen marginando a los sectores más vulnerables. No hay ideas, solo parches y no se cuidan los escasos recursos que esta secretaría dispone. El estado debe estar presente, pero no con asistencialismo, sino con políticas claras, superadoras, con proyectos concretos para que las familias logren autonomía y puedan gestionar sus propias necesidades. Desarrollo Social debería articular acciones con Producción, medio ambiente, obras públicas, etc. y poder cortar definitivamente con la eterna dependencia de las dadivas de esta gestión de gobierno municipal, que en esta área en particular, no tiene un rumbo definido ni claridad en sus objetivos.

Necesitamos más trabajo y menos planes.

PRENSA Y COMUNICACIÓN

Para esta área se destinan $13.267.297,21; 32.77% más que el área de vivienda. Estas son las prioridades de este gobierno, se gasta en comunicación para difundir qué cosa? Evidentemente no para la construcción de viviendas, ni reparación de esquinas, o asfalto en frio para el bacheo, ni tampoco para reparación de calles, acceso o cordón cuneta, porque se le destina cero pesos. Por si no quedo claro cero pesos.

Por todo lo expuesto, la gestión de gobierno proyectada para este 2022 va a ser la misma que la que viene llevando adelante desde Diciembre de 2015: nada de política habitacional, sanitaria, cultural, deportiva, ambiental, social, educativa y tampoco nada de obra pública, transparencia y/o seguridad.

A pesar de ello, este bloque opositor debe aprobar este presupuesto porque no podemos aumentar la ineficiencia de este gobierno condenándolo a un presupuesto desactualizado y perjudicando a la comunidad de General Villegas. Atento esta situación, vamos a acompañarlo votando positivamente y esperamos que haya un cambio de actitud del bloque oficialista y podamos trabajar los temas legislativos que demanda la sociedad en estos tiempos difíciles. Esta oposición madura y responsable interpela a este Concejo a trabajar acuerdos políticos que trasciendan intereses partidarios y puedan redundar en beneficios para nuestra comunidad.

Villegas Avanza

El presupuesto como una herramienta de planeamiento y gestión, debe indicar la distribución de recursos y el saneamiento del gasto.

Comprendemos que aún no está establecido el coeficiente de coparticipación y tampoco el fondo de infraestructura.

Esto significa que cada una de las secretarías o áreas de la municipalidad, debieron establecer su estrategia y parámetros de trabajo para todo el 2022,con una base incierta, y considerando entre ello, que aún es un año de pandemia.

La política presupuestaria de cada una de las áreas, dista mucho de lo que se ha llevado a la práctica en el transcurso de los años. Se plantean acciones que son vagas y no se determina exactamente la acción a realizar. Consideramos la necesidad de ser más específicos al momento de establecer formas de gestión y objetivos a alcanzar.

Así mismo, consideramos escasa las actividades a desarrollar en el área de discapacidad.

Mayoritariamente el presupuesto hace referencia a salarios, hay muy poco de inversión y sin embargo hay creación de nuevos puestos medios de trabajo, para áreas ya existentes.

No vemos el impacto de la planificación en acciones que mejoren el bienestar general, solicitamos revisión íntegra del sistema de salud y acción social.

Secretaria de cultura, dentro de los 98 millones de pesos que gasta dicha área, se hace mención a servicios técnicos y profesionales para las casas de la cultura de cada uno de los pueblos y la ciudad cabecera, en dicho rubro observamos que General Villegas tiene un gasto estimado de 2, 7 millones, Banderaló 908 mil pesos y el resto rondan entre los 500 mil a 409 mil pesos. No está establecido el por que de la disparidad de gastos y que actividad es la programada para que genere una diferencia del 50% aproximadamente entre los pueblos.

La Secretaria de Deportes, en reiterados ítems, aparece gastos en personal, la suma de los mismos es de 40,7 millones de pesos, pero declara en recursos humanos por jurisdicción y cargo, 30 personas, cuyo costo anual en pesos es de 25 millones. Lo que genera una diferencia de 15 millones de pesos. En la memoria de dicha secretaría está declarado que torneos juveniles es sostenido con transferencias de provincia, pero no está declarado de esta manera en la programática, dado que figuran 11 millones, de los cuales solo el 39% es cubierto de esta manera. Adicional a ello, se menciona el trabajo con las organizaciones intermedias, pero no hay especificidad de ningún tipo, ni qué erogaciones puede llevar ello a la práctica.

Turismo está dentro de dicha secretaría, en la misma no figuran gastos en personal, pero fue creado un puesto de coordinación para ello, que no se encuentra detallado.

El fondo educativo, es uno de los puntos a los que invitamos a rever. Se está destinando en un 19% a solo una escuela, y desconocemos el motivo, dado que la matrícula de la misma es de 153 alumnos. Adicional a ello, la programación física o metas, muestra que la obra será realizada un 50% en 2022 y el otro 50% en 2023. Hay escuelas que necesitan reparaciones, las mismas se solicitaron desde mitad de año, y no están contempladas en lo presupuestado. ej. la filtración de los techos de la EES N2, y el riesgo que presentan los mismo en los baños de la planta baja.

Sería relevante que se generen escuelas inclusivas, ya que muchas no tienen rampas, y dentro del edificio, hay escaleras con escaso o nulo acceso para personas con dificultad motriz.

La dirección de servicios viales, es quien maneja los recursos de la tasa con mayor impacto en la distribución de ingresos presupuestarios. La tasa vial, es aplicada en un 38% de su recaudación estimada a la afectación específica para la que fue creada, pero dentro de ella, está el consorcio vial, que representa el 35%, de ese 38% declarado. Es decir, que un 62% de la tasa se utiliza para afectaciones a gastos de otras partidas, se comprende la solidaridad de la tasa, pero no así, su baja incidencia en los caminos reales.

Secretaría de Seguridad, si bien en memoria descriptiva, está planteado el manejo del tránsito para reducir las infracciones, no está detallado en ningún lugar de la programática, las campañas de concientización para evitar accidentes. Consideramos que prevenir y mejorar el tránsito en la ciudad, permitirá afectar partidas de dinero a otras áreas para desarrollar potencialidades productivas, en lugar de ser destinadas a salud.

Solicitamos se revea la secretaría de relaciones institucionales, consideramos que debe formar parte del área de gobierno, dado que las delegaciones son la cara visible de la municipalidad.

La secretaria de Medio Ambiente, tuvo un aumento de su presupuesto en un 80%, lo que se manifestó que debido a la situación de pandemia del año anterior, las gestiones en este área fueron escasas. La descripción del programa de relleno sanitario, y la política GIRSU, llevada a cabo, no es una manifestación real, al menos, en el interior del distrito, ya que no existe ninguna separación de residuos, como así tampoco ninguna campaña ni acción municipal que lo determine.

También consideramos que las capacitaciones llevadas a cabo para la planta funcional de la municipalidad deben ser gestionadas desde una sola área. La especificidad que se necesita para llevar adelante mejoras en los recursos humanos debe ser concentrada en un área específica. Están diseminadas en el presupuesto, pero su impacto afecta a la calidad de gestión de toda la planta, es por ello, que es necesario un desarrollo adecuado y concentrado en el área de recursos humanos. Recordamos que en sesiones anteriores quedaron pendientes capacitación sobre género y discapacidad.

Hay personal que deben ser incorporados de acuerdo a los perfiles que se necesitan para el puesto a desarrollar, observamos que la planta permanente de algunos sectores, es amplia, pero carecen de las habilidades de gestión que los puestos requieren, por ello, es oportuno mencionar que se mejoraría la afectación de recursos y la eficiencia económica, si quienes toman decisiones o gestionan ocupan sus puestos en base a concursos.

La Ley Orgánica de las Municipalidades plantea el trabajo en comisión, el presupuesto debiera de ser tratado con la severidad del caso, estableciendo previamente los puntos a ser modificados y realizando un trabajo minucioso sobre el mismo, en conjunto de todos los bloques, porque más allá, de la discrecionalidad con que se manejen a posteriori las partidas, o los decretos de reasignación que se produzcan en el ejecutivo, lo establecido como asignación de gastos o afectación de partidas tienen que tener una clara correlación con lo planteado como objetivos de cada una de las áreas. Es por ello, que el compromiso asumido de cada secretaría debiera ser un fiel reflejo de las metas a lograr en cada estrato y nuestra responsabilidad como concejales,sin importar el partido político al que se representa y si de verdad queremos modificar la situación de nuestro distrito, como se dijo en campaña, debiéramos aunar criterios.

Juntos

La elaboración del presupuesto que tratamos hoy para el año en curso, se ha realizado en forma muy austera. El importe de los recursos y gastos municipales proyectados es de $3.138.232.864,35.

Al momento de la elaboración de este presupuesto se desconocían los recursos provenientes del Estado Provincial y Nacional, que inciden en un 70% del presupuesto municipal, y son esenciales para proyectar un presupuesto que cumpla con las necesidades del Distrito de General Villegas.

Seguramente nosotros hubiéramos deseado ver plasmadas acciones que fueron postergadas, ya que los presupuestos anteriores estuvieron atravesados por la pandemia, y por la crisis económica de la República Argentina, que lamentablemente dadas las circunstancias, es probable que se repitan este año.

Este municipio también sufre la inflación, al igual que las familias en sus casas, siendo uno de los rubros que más aumento en este país, el de los insumos vinculados a la medicina, como por ejemplo medicamentos con un aumento superior al 400 %.

Si bien el presupuesto provincial fue aprobado recientemente, aún se desconocen los montos asignados para nuestro municipio, los cuales generaran grandes modificaciones presupuestarias, que como Concejo Deliberante deberemos controlar en la rendición de cuentas municipales.

Desde este bloque aprobamos este proyecto de presupuesto y solicitamos el acompañamiento de los demás bloques, ya que es la herramienta legal y necesaria para llevar adelante el ejercicio 2022.