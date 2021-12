Ante la situación Covid, mañana vuelve a reunirse el Comité de Crisis de General Villegas

Luego de un encuentro que mantuvieron los funcionarios del Gabinete entre los que estuvo el intendente municipal con el equipo de salud, se decidió mañana una reunión del Comité de Crisis que tendrá lugar a las 8:00 hs. en el Palacio Municipal.

Si bien no trascendieron hasta el momento los detalles de los temas que se abordarán en particular, el aumento de casos que se están dando en el distrito, la necesidad de reforzar los testeos y la programación de eventos masivos, motivan el primer encuentro luego que la situación Covid no requiriera de estas reuniones.

Acerca del requerimiento de incluir a representantes de los espacios políticos opositores al Comité de Crisis, Marina Justo, Jefa de Gabinete informó que el esquema no cambiará respecto a la última reunión. También adelantó que la estrategia es seguir como siempre el lineamiento de la Provincia y la Nación, instando a continuar con el cumplimiento de protocolos y, lo más importante, la responsabilidad individual que hace a la responsabilidad social.

La presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Sol Fernandez, había presentado ayer, 28 e diciembre, una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Juan José Tomaselli, solicitando, arbitre los medios para que los responsables de la cartera Salud informen por escrito qué medidas se están tomando frente al avance del Covid en el distrito, a su vez, qué medidas se implementarían en caso de tener un rebrote de esta enfermedad, centros de testeos, centros de aislamientos extra hospitalarios, la cantidad de trabajadores sanitarios y/o sociales con los que cuentan para realizar el trabajo de seguimiento y control de aislados en todo el distrito, entre otros detalles.

Por otra parte solicitaba la reactivación del Comité de Crisis teniendo en cuenta la cantidad de bajas sufridas durante la primera y segunda ola en territorio villeguense y la incorporación de representantes de otras fuerzas políticas o sus equipos de trabajo, considerando que consensuar las medidas ampliará los beneficios a la población y transmitirá tranquilidad y confianza a la gestión de la pandemia.