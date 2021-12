IMAGENES ENVIADAS POR LA GENTE – RUTA 33: «1,30 X 65 X 12»

Esta noche, como sucede casi a diario durante la jornada, recepcionamos esta nueva imagen del deterioro constante y por todos conocido de la Ruta 33, esta vez entre General Villegas y Piedritas.

Lo importante es que se repavimente la ruta, ya fue adjudicada, pero lo realmente urgente es que se tapen provisoriamente los pozos.

Este es un claro ejemplo que los tiempos del Estado (y sus funcionarios) están muy lejos de los de la gente

¿Cuánto más va a pasar y cuánto más debe pasar para que se intervenga en el «mientras tanto»?

No tiene sentido ya seguir invirtiendo el tiempo en quejas o críticas, el Gobierno que tiene la potestad está sordo o peor aún, bobo (porque no reacciona), y no es una ofensa, ofensa es en medio de las Fiestas de Fin de Año seguir amparados en una mega obra que en los papeles llegará y será para dar solución definitiva, mientras que la gente arriesga a cada kilómetro de la ruta su vida y su ganancia, agotando su paciencia que parece estar llegando al límite aunque por estos tiempos quienes organizados, «valiente y efectivamente», asomaron en la superficie influyendo para que aparecieran los resultados, los de largo plazo; pero, ¿y los que se necesitan ahora?.

Esta imagen la tomó un productor agropecuario que posee tierra en los alrededores de este pozo que en su transitar diario lo ha visto crecer, y más que en tono de queja, esta imagen la tomó como una señal de alerta.

Frase textual que acompañó las imágenes (nada más que agregar):

«Buenas noches. Pozo en ruta 33 bajada hacia la Belita. Largo 1.30. ancho 65. Profundidad 12. Todo en cm.»