El Ministerio de Salud denunció penalmente a la enfermera que tenía «un kiosquito» dentro de la Posta de Vacunación (AUDIO)

Teníamos información que una de las vacunadoras de la Posta Sanitaria, que también trabaja en el hospital, cobraba por simular vacunar a aquellas personas que no querían ponerse la vacuna pero sí tener el carnet, comenzó diciendo Germán Polari, Coordinador de la Vacunación Covid en el distrito de General Villegas quien además aseguró que incluso lograba con la maniobra que esas personas figuraran en el sistema de salud provincial como vacunados.

De acuerdo a la información con que contamos cada «servicio» lo habría estado cobrando unos $ 35.000, agregó.

A raíz de la gravedad del caso, sin precedentes en todo el territorio bonaerense hasta el momento, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires radicó la denuncia penal que recayó en el Juzgado de Dolores, al tiempo que separaron de la Posta a la vacunadora y se dio inicio desde el Ministerio a un un sumario interno con el que avanza, luego del cual se podría notificar al hospital de lo ocurrido, dado que la enfermera se desempeña en el hospital municipal.

Respecto a la otra parte de esta «estafa a la moral y la salud», Polari no tiene registro de sus consecuencias sobre la madre e hija que voluntariamente, de acuerdo a lo denunciado, podrían tener. «Si alguien no está de acuerdo con ser vacunado, que por otro lado está en todo su derecho porque no es obligatorio, no tiene la necesidad de comprar el carnet a fin de beneficiarse con ello a costa de perjudicar a mucha gente, incluso ellas mismas en caso de que contrajeran la enfermedad; ha quedado demostrado que la vacunación es efectiva dado que a medida que aumentaron las personas vacunadas fueron disminuyendo proporcionalmente los contagios», expresó molesto y preocupado a la vez.

Acerca de la posibilidad de que existieran más casos de «clientes» de esta vacunadora, el funcionario no pudo precisarlo dado que la confirmación y comprobación llegó con éste, reconociendo que será difícil comprobar más acciones similares.

Audio de la nota realizada esta mañana en FM Peregrina