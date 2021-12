Cómo funciona la app que usa Esteban Bullrich para comunicarse (VIDEO)

El exsenador contó oportunamente que una aplicación le permitía comunicarse con su hija más chica, que se enojaba porque muchas veces no le entendía. Se trata de Háblalo, creada por el joven emprendedor argentino Mateo Salvatto.

A mediados de este año Esteban Bullrich confirmó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que le afecta el habla.

Tiempo atrás Esteban Bullrich fue entrevistado por C5N y Telenoche para hablar, entre otros temas, de esa enfermedad. En ese marco, contó cómo impactó la noticia en su familia, ya que de sus cinco hijos, la más pequeña, de seis años, es la que más se molesta con esta enfermedad porque muchas veces no puede comprender lo que dice su padre. El senador explicó que comenzó a utilizar una aplicación para poder comunicarse con su hija y, por ejemplo, ayudarla a hacer su tarea escolar.

La app se llama «Háblalo» y fue creada por el joven emprendedor argentino, Mateo Salvatto. “Ella está enojada, porque no me entiende muchas veces. Yo me olvido y hablo rápido, antes me emocionaba, lloraba porque ella no me entendía. Ahora uso una aplicación que es de un argentino, Mateo Salvatto, se llama ‘Háblalo’. La uso con ella para hacer la tarea, por ejemplo», relató Bullrich oportunamente.

«Háblalo» fue creada en 2017 con el objetivo de mejorar la comunicación y asistir a personas con problemas para comunicarse verbalmente o con dificultades de audición parciales o totales, entre otras dificultades.

Según explica su página web, uno de los beneficios es que Háblalo no necesita Internet para funcionar. La aplicación ofrece diferentes alternativas: desde escribir un texto para transformarlo en audio, o viceversa, o sea un traductor de texto a voz y de voz a text. También permite la utilización de dibujos, imágenes o fotos para expresarse.

Salvatto creó la app cuando tenía 18 años, ahora tiene 22, con el objetivo de mejorar la comunicación de las personas sordas. Luego, con el éxito de la aplicación, fundó Asteroid Technologies para poder administrar su emprendimiento. Según informaron, la aplicación es utilizada por unas 200 mil personas de 55 países a lo largo de cinco continentes y está disponible en más de 35 idiomas.

“Mi mamá es profesora de sordos e intérprete de lengua de señas hace 35 años. Me crie entre personas con esta discapacidad y crecí viéndolos sufrir con muchísimas cosas que para las personas que no tenemos alguna discapacidad, son cotidianas y simples. Desde ir a comprar algo a un kiosco hasta hacer una denuncia, explicó en diálogo con TN Tecno.

En esa línea, años atrás en diálogo con LN+, dijo: “Cualquiera que conozca de tecnología sabe que no es un desarrollo revolucionario. Es agarrar tecnología que ya existía para ponerla en un entorno que ayude a los sordos. Por ahí no nos ponemos a pensar pero no solamente no pueden comunicarse con los oyentes sino que, si están manejando, no escuchan una ambulancia, o cuando suena un timbre, o si hay un bebé llorando. Si tienen que ir a la AFIP tienen que ir con un intérprete y, si el interprete no puede ir, bueno la aplicación surge para dar un herramienta si pasa algo así”.

Desde entonces, Bullrich, de reiteradas apariciones en el último tiempo, primero por su renuncia a la banca de senador y luego en una entrevista al canal La Nación+ pudo expresarse mediante este método haciéndolo cada vez más visible, en consecuencia, llamando la atención cada vez más de este método que no deja de sorprender al mundo y volverse cada vez más importante. (Extractos nota Perfil)

Mateo Salvatto refiriéndose a «Háblalo»

La exposición de Bullrich al renunciar al Senado utilizando «Háblalo»