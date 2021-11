MUY IMPORTANTE: alerta meteorológica por probabilidad de lluvias y tormentas

Ante el anuncio de lluvias para los próximos días miércoles y jueves el Municipio de General Villegas recuerda algunas medidas preventivas para evitar accidentes o anegamientos.

Recomendaciones

• No dejes basura en la calle ni en la vereda (bolsas, cartones, objetos en desuso).

• No saques los residuos de jardín porque se acumulan y obstruyen las bocas de tormenta y los desagües.

• En tu casa recordá mantener limpios los desagües pluviales y canaletas.

• Durante la tormenta: quedate en tu casa. Si estás en la pileta salí inmediatamente. Desenchufá artefactos eléctricos. Evitá árboles y lugares altos.

• Si salís después prestá atención que no haya cables de alumbrado público en el piso, así como objetos cortantes, ni trates de cruzar correntadas de agua o lugares que puedan representar un riesgo. No manipules instalaciones eléctricas.

Números de Emergencia: 🚒Bomberos: 100 – 421560 🚑Hospital: 107 👤Desarrollo Social: celular +543388 526611