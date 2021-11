General Pinto: fueron amigos en la infancia, hoy lo sorprendió al visitarlo en un helicóptero que bajó en el patio de la casa

Tanto Roberto Rémolo, el pintense sorprendido por su amigo de apellido Ricardini, como buena parte de la comunidad no salían de su asombro al ver como un helicóptero descendía está mañana en la ciudad.

La aeronave trasladaba a un hombre que había ubicado a su amigo de la infancia con quien hacía años que no se veía a través de Facebook.

Con la autorización del plan de vuelo otorgado en Ezeiza, descendió sin inconvenie tes en la quinta pegada al casco urbano, ubicada en las calles Charras y Tierra del Fuego.

El arribo fue alrededor de las 10:30 y la estadía se prolongó hasta las 13:30 hs. aproximadamente.

Una vez en tierra se le ofreció a los pilotos trasladar el helicóptero al aero club para aguardar la hora de despegue a fin de estar en un lugar seguro, para evitar cualquier tentación que pudiera tener algún curioso. Así fue cómo luego del almuerzo partieron a destino.

El motivo de la visita fue contada por familiares directos de Roberto a Distrito Interior pero con la limitante de no tener muchos datos ya que no contaban con los detalles más precisos; no obstante está descartada la emoción por el recuerdo de tantas horas de juegos en esos lugares cuando eran apenas unos niños que deben haber revivido.