Sol Fernandez explicó quiénes y cómo pueden acceder a la jubilación anticipada a través de ANSES (AUDIO)

La Gerente de la Agencia General Villegas habló de las últimas medidas adoptadas por el organismo nacional y la manera en que los beneficiarios pueden acceder actualmente a este programa.

Jubilación anticipada es para aquellas mujeres que tienen entre 55 y 59 años que no llegan a la edad para jubilarse pero que si cumplen con los 30 de años de aporte que exige la Ley; esas mujeres que desde junio a la fecha no están haciendo aportes porque no cuentan con trabajo van a poder jubilarse.

Y aquellos hombres que tienen entre 60 y 64 años que no cuentan con la edad para jubilarse pero sí los 30 años de aportes, idéntico caso al de las mujeres, también podrán jubilarse.

En estos casos percibirán un 80% de la jubilación hasta que alcancen la edad para jubilarse; una vez que ello suceda automáticamente pasarán a cobrar el 100%.

En el distrito hay un caso testigo que califica para este programa, son los trabajadores de la ex Sancor de Coronel Charlone que oportunamente ante el cierre de la fábrica pidieron el retiro voluntarios o simplemente debieron dejar de trabajar. Son personas que cuentan con la cantidad de años de aportes, pero aún no tienen la edad para jubilarse y actualmente están sin trabajo. Son 15 en total.

Desde ANSES se detectó este caso a través del Delegado de ATILRA (el gremio de los trabajadores de la leche) y el próximo miércoles se llevará a cabo una jornada exclusiva de jubilaciones anticipadas en la localidad de Coronel Charlone.

«Cuando surgen estas políticas públicas nuestra tarea en el territorio es identificar a quienes se le pueden aplicar estas políticas y solucionar muchos problemas.

La jubilación anticipada en esta oportunidad se hace pensando en la gente que durante la pandemia perdió su empleo y por la edad que tienen se les dificulta conseguir uno nuevo, cuando cuentan con los aportes necesarios para jubilarse», destacó.

Los trabajadores de Sancor perciben un importe en negro que representa, en cuota, el monto del retiro voluntario que pudieron acordar oportunamente; el resto de las personas en esas condiciones, no cobra nada.

Aquellas personas que estén a cuatro años de la edad jubilatoria como máximo, pueden comunicarse al 423667. A veces resulta difícil comunicarse por la gran demanda, explicó, pero insistan, de no poder, como última instancia acérquense a la sede de la ANSES.

Sol Fernandez aclaró en ese sentido que desde la UDAE General Villegas, se tienen en cuenta los costos que a veces representa trasladarse desde un pueblo a las oficinas, sobre todo si la persona debe movilizarse con un comisionista o remís; por esa razón se decidió ir pueblo por pueblo con ANSES, PAMI y el Ministerio Desarrollo Social como una manera de acercar los organismos a la gente; ello en muchos casos logra que la gente se jubile o acceda a otros beneficios a los que no accedía simplemente por desconocer de su existencia. Eso vuelve muy gratificante poder sacar el organismo hacia afuera.

Las personas que tienen la edad y no tienen los aportes

Para éstas existen dos medidas, una, la más nueva, se les reconoce un año de aporte por cada hijo o hija, si es un hijo adoptado o con discapacidad, dos años de aporte. Además cuentan con dos leyes moratorias. A través de una de ellas se pueden comprar años de aportes hasta el 2003, el resto se completa con la cantidad de hijos o los aportes que pudieran haber realizado durante los años laborales.

Casi 1.000 jubilaciones

La Gerente de ANSES expresó su gratitud al informar que en el mes de diciembre en General Villegas, desde recuperada la Mesa de Cómputos para el distrito, ocurrido en noviembre del 2020, podrían estar cerca de las 1.000 jubilaciones y pensiones nuevas.

