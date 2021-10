QUEDÓ GRABADO: batalla campal a la salida de un bailable en Coronel Charlone pudo terminar en una tragedia (VIDEO)

El viernes por la noche se llevó a cabo un bailable en la localidad perteneciente al partido de General Villegas, que a su finalización, en la calle, lo que exime de responsabilidad a los organizadores, registró una serie de disturbios entre los que se destacó uno de ellos, al que filmaron mientras se producía.

Varias personas corrían y se agredían violentamente a golpes de puño y patadas, al tiempo que se oían todo tipo de insultos y amenazas.

En medio de la trifulca, uno de los participantes, a traición, de atrás, le aplica una trompada a otro en la cara provocándole la caída sin posibilidades de reacción, golpeando la cabeza contra el cordón. la imagen por demás de impactante, causó conmoción entre los presentes, permitiendo oír la expresión de quien lo registraba temiendo lo peor.

El video rápidamente circuló por las redes sociales viralizándose, hasta llegar a las autoridades policiales y políticas que intentan por estas horas identificar a algunos de los protagonistas, aunque no es tarea fácil dado que el material carece de nitidez. No obstante desde la Fuerza Pública se estaría avanzando con una investigación de oficio ya que no se registró hasta el momento denuncia alguna.

Desde la Delegación Municipal, Vanina Bergero, explicó que es una preocupación y se apela a la gente en general de evitar este tipo de desmanes que pueden tener consecuencias muy graves. Coronel Charlone cuenta con un efectivo policial a cargo permanente en la localidad, figura de la que se carecía hasta hace un tiempo; incluso, explicó, el viernes y la madrugada del sábado en que se produjeron los hechos, había refuerzos de Bunge, pero no fueron suficientes.

La nueva ruta que une Córdoba con Buenos Aires trae además de progreso la posibilidad que más gente se desplace hacia Charlone o desde Charlone a otras localidades presentando, a veces, estos problemas.

Respecto a la procedencia de los agresores y agredidos, no está claro de dónde son dado que en el audio se oye el nombre de una localidad de la zona, pero nada está claro y de ninguna manera se pueden hacer especulaciones, expresó.

Lo ocurrido por momentos remonta a lo ocurrido en la costa atlántica argentina en que un grupo de rugbiers mató a golpes a Fernando Baez Sosa. El salvajismo con que se procedió en esa oportunidad no dista demasiado de lo registrado en la madrugada del sábado en Charlone. Lamentable y necesaria reflexión. Un hecho que claramente no debe repetirse. Esta vez fue grave, la próxima puede ser irreparable.