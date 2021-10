«Karina Gianolio: «No hay crecimiento posible para Villegas si las localidades no crecen y se desarrollan»

Vamos con Vos, la Lista del llamado «Equipo de Gilberto Alegre», acaba de habilitar un local partidario en la localidad de Piedritas, en la calle Salta entre Rivadavia y Penacino (frente al CAPS), asegurando y garantizando presencia concreta y práctica en los principales pueblos que forman el distrito de General Villegas.

De este modo se materializa lo que el espacio pregona, darle a cada localidad la importancia que tiene, permitiendo su crecimiento y desarrollo que es la manera de hacer crecer a General Villegas.

Karina Gianolio, en la primera charla con Distrito Interior luego de las PASO dijo «Más que nunca estamos presentes, en acción, en movimiento trabajando pro el Partido de General Villegas», dejando una serie de frases que muestran la estrategia e ideas con las que Vamos con Vos enfrenta la campaña de cara a las próximas elecciones del 14 de noviembre.

– «Queremos estar en el territorio, por eso la apertura del local en Piedritas, no para conocer la realidad porque realmente estamos al tanto de la situación y problemas de la gente, pero si queremos estar más cerca para poder aportar soluciones concretas a esos problemas».

– «Queremos ser los voceros de al gente de a pie en el Concejo Deliberante».

– «Queremos convertirnos en portadores de soluciones».

– «Somos el equipo de Gilberto Alegre, un equipo nuevo, renovado, con distintas formaciones y pertenencias pero con un objetivo que es el mismo que tuvo la gestión de Gilberto, que fue solucionar los problemas de los vecinos de a pie».

– «Somos un equipo formado por gente joven, somos emprendedores, que tenemos compromiso social y lo hemos demostrado permanentemente porque somos gente de trabajo, de General Villegas. Somos una Lista que está formada por gente de todo el distrito pensando en lo mejor para Villegas».

– «Es importante para nosotros contar con la experiencia de Gilberto que realmente sabe como cambiar la realidad de los pueblos. Es lo que queremos llevar al Concejo Deliberante».

Dentro del electorado hay una franja joven que no conoció al General Villegas de hace 20 años atrás en los que Alegre tuvo un papel importante en su desempeño como intendente y a los que se les debe contar y explicar de qué trató ese período; «en ellos hemos pensado y tienen un lugar muy importante en nuestros ejes, por eso los escuchamos. Queremos impulsar un programa denominado «Vuelta a casa» para acompañar a todos aquellos que están afuera del partido que puedan volver y encuentren la forma de insertarse en nuestra comunidad».

– «Apuntamos a hacerle vivir a los jóvenes un distrito pujante, próspero, que se desarrolle de manera constante, porque hoy están conociendo un Villegas abandonado, apagado y los venimos a tentar con un Villegas en movimiento».

Gianolio amplió al respecto, explicando que una de las maneras en que se puede convertir a este lugar en una opción válida es creando una Ordenanza que obligue al Municipio a disponer de tierras para facilitar el acceso a la vivienda, lo que generará un movimiento comercial local importante, sin dejar de lado la calidad institucional, la salud, la educación. Eso incluirá, agregó, obligar a que el municipio compre local y buscar la manera de reducir algunas Tasas para amortiguar el efecto post pandémico que lo afectó.

– «El resultado de las PASO nos posicionó como una tercera vía que no es ni el oficialismo ni la oposición. No estamos ni de un lado ni del otro de la grieta, no somos «anti».

– «La gente nos ve como opción válida porque sabe que somos gente trabajadora que no va a narrar su problemática, sino que va a venir con propuestas para solucionársela».

– «Queremos ser un espacio con identidad local, a nosotros nos interesa el partido de General Villegas, Nación y Provincia están alejados, nadie nos va avenir a resolver los problemas nuestros; tenemos una herramienta que es el Concejo Deliberante y ahí queremos trabajar por y para el partido de General Villegas», concluyó.

