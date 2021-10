Adjudicación de inmuebles: “Lo que queda escrito, queda para el futuro y es la manera de que cada uno de ustedes sea dueño de lo que tiene”

Este 15 de octubre el Intendente Eduardo Campana encabezó el acto llevado a cabo en el Salón Dorado del Palacio Municipal de Adjudicación de Inmuebles a vecinos de Ex Quinta Migliore de la ciudad de General Villegas.

Estuvo acompañado por la Secretaria de Jefatura de Gabinete Marina Justo, la Secretaria de Desarrollo Social María de los Ángeles Trojaola y la Directora de Desarrollo Social Romina Dominguez Carvhalo.

En su discurso el Intendente se refirió a los presentes: “Es muy importante tener la seguridad que donde están construyendo o donde han construido su casa tenga en el futuro una escritura de propiedad.

Ha transcurrido bastante tiempo para poder ordenar esto, había irregularidades, no estaba todo debidamente convalidado, no sólo en el barrio Ex Quinta Migliore, en Cardales y en todos los pueblos. Fue un trabajo arduo de las diferentes áreas, como Desarrollo Territorial porque apuntamos a una urbanización clara y prolija. También le tomó un gran trabajo a toda la Secretaría de Desarrollo Social, quienes hacen los relevamientos y acompañan el proceso en cada etapa y así cada una de las áreas de gobierno.

Lo que queda escrito, queda para el futuro y es la manera de que cada uno de ustedes sea dueño de lo que tiene. Hoy les toca a ustedes, continuaremos las próximas semanas con otros inmuebles aquí y en las otras localidades”, finalizó.

