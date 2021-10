Le robaron el auto al intendente de Pehuajó, lo buscan en la zona

De acuerdo a lo que trascendió en la tarde de este lunes le robaron el auto al intendente de la ciudad de Pehuajó Pablo Zurro.

El vehículo fue robado de la puerta de su domicilio particular ubicado en Echeverría entre Hernández y González del Solar, de acuerdo a lo que indican medios de esa ciudad.

El vehículo es un Peugeot 308 por el cual se emitió un alerta a toda la región para tratar de localizarlo. El auto lo había dejado con las llaves puestas, tenía el tanque lleno de combustible y la documentación en la guantera.

Tras el robo el jefe comunal aseguró a radio Mágica de esa ciudad que no se trataría de un robo, si no de algo más. “No hay robos en Pehuajó, esto es otra cosa”.