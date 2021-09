Sin filtro pero a su modo: Campana admitió que pensó en renunciar, aunque no abandonará el compromiso asumido hasta 2023

El intendente recibió a Distrito Interior en su despacho para hablar sobre la Gestión que se encuentra en un momento de turbulencia provocada por la crisis que atraviesa el país y el resultado de las elecciones, con consecuencias materiales como el alejamiento de uno e los hombres que lo acompañó desde la primera hora como es el Arquitecto Daniel Cepa, Secretario de Planificación Territorial.

Campana que se mostró contundente en sus declaraciones sin abandonar su tono y estilo, dijo algunas cosas que pueden indicar un cambio de actitud respecto al modo de comunicar. Ejemplo; dijo que a pesar de que algunos políticos, espacios e incluso instituciones se quieren subir a la obra de gas, «es una gestión de Campana y su equipo», al tiempo que admitió que pensó en renunciar, pero al asumir el compromiso de conducir el distrito, lo hizo para ejercerlo hasta el final de los días.

Sobre el alejamiento de Cepa forma parte de un ciclo que culminará en el mes de diciembre donde se cumplen los dos primeros años de su segundo Gobierno en el que están previstos algunos cambios, entre ellos el del funcionario, que al filtrarse decidieron adelantar la salida que estaba prevista para finales de año, pero supone que dado el peso de Cepa en la estructura gubernamental y política fue imposible mantener la discreción. Ante la filtración de este movimiento y dada la incertidumbre que generaría en la comunidad la noticia, consideró que era el momento (aunque, tal como el propio Cepa se lo manifestara a Distrito Interior, no compartió el momento, aunque sí era algo que ocurriría).

Sobre las causas, sostuvo de manera general que la Gestión produce un desgaste y son ciclos que van culminando.

En ese sentido dijo que es probable que haya otras renuncias; eso significa que el primer mandatario cuenta con varias firmas en ese sentido que son puestas a su disposición desde el momento en que un funcionario asume su cargo, para que sea, en este caso Campana, quien decida su suerte en caso de creerlo necesario.

Por el momento, remarcó, no será hasta pasadas las elecciones y en caso de ser requerido, que se produzcan algunos reemplazos; lo mismo sucederá con la asunción en aquellas áreas que hoy están acéfalas, tal el caso de Cultura y Seguridad y ahora Obras Públicas.

Aclaró que no hay flagrancia en ninguno de los funcionarios, por el contrario, son ciclos que se cumplen y hay que ir transitándolos a medida que avanza el tiempo. El mes de diciembre será el momento para ejecutar el «operativo reemplazo».

El intendente admitió que no escapó a la idea de renunciar

A la sorpresa que significó su respuesta afirmativa a lo que hasta ahora había sido solo un tenue rumor, le siguió la argumentación del por qué si y del por qué no.

«En realidad uno no puede escapar a eso, tiene muchos sinsabores la función pública, tiene tremendo compromiso, sobre todo en los períodos de crisis», luego alegaría que el período en que transitó el Covid incluso en los meses posteriores significó un importante desgaste para sí hasta reponerse, pero desde el momento en que asumió un compromiso ante la sociedad, como ha sido el de conducir los destinos del distrito, se debe ser muy responsable y muy respetuoso, cumpliendo con ello hasta el final de los días. «Ese es el fin por el cual trabajamos a pesar de las crisis, a pesar de los distintos eventos vividos, a pesar de la pandemia siempre hemos continuado en miras de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, viendo qué obras podíamos traer, qué es lo que podía necesitar General Villegas, estando cerca de los vecinos; algo que tenemos que hacer porque claramente las urnas nos dijeron lo contrario, tal vez no hemos comunicado bien todo lo que hemos hecho, por lo tanto esto deberá formar parte de esta última campaña hasta el 14 de noviembre y luego continuar trabajando por dos años más».

Los errores de la campaña de las PASO

El no haber ido la Lista de unidad de Juntos general Villegas con Manes y Santilli fue un error, admitió, aunque aseguró que arbitró todos los medios para que sucediera sin poder conseguirlo, sin saber aún los motivos. Hecho que cree influyó en el resultado, no por los candidatos sino porque generó confusión.

Parte de ese mensaje claro que el electorado necesita incluye la apertura de un local «amarillo», espacio que si bien no está definido físicamente, es inminente su apertura como ha sido en otras elecciones.

El intendente sostuvo que principalmente en el plano nacional y provincial ha dado una muestra de lo que quiere para el país, no así en General Villegas, lo cual llama la atención y es en eso que se debe trabajar en lo local, para mostrar que hay posiciones totalmente opuestas a lo que muestra el Gobierno en la provincia y la nación. El funcionario local se refería puntualmente a lo que llamó el populismo y la manera en que mucha gente del distrito está recibiendo ayuda por parte de la oposición vencedora en las PASO, la que maneja un caudal de dinero importante, sostuvo.

«Eso es pan para hoy y hambre para mañana, y lo que se requieren son políticas a largo plazo, que es lo que hemos tratado de hacer en nuestra Gestión; promover las obras de infraestructura necesarias para que el día de mañana Villegas pueda desarrollarse»

Las obras y un fuerte pase de factura

En relación a las políticas de largo plazo que incluyen obras estructurales, el mandatario comunal, se refirió al agua potable, gas y cloacas.

«Hoy la gente abre una canilla y puede tener agua potable, porque tenemos una planta potabilizadora, si bien no es para todo el mundo pero va creciendo; van a agregar dos o tres bombas, para ello estamos en comunicación con la gente de ABSA que se encuentra trabajando en el proyecto».

«General Villegas no tenía gas y esto fue algo que nos propusimos desde la Gestión desde el primer día y hoy se está construyendo el gasoducto, y esta es una gestión de este intendente con su equipo de trabajo y la empresa Camuzzi, fue una tarea enorme, ardua. Y hay muchos que se quieres subir a esa obra, se quieren trepar, desde la oposición, desde banderas políticas, desde alguna institución y la verdad que no es así. Hace muchísimos años que Villegas tendría que tener gas, eso nos transforma a nosotros y nos da una impronta en la región que lo vamos a ver a través de los años, en ese momento recordarán que el Gobierno de Campana logró esta obra».

«Por la obra de la Ruta 33 también hay movimientos; años esperando esa obra, estamos esperando la licitación, se va a hacer; y también es un trabajo que se realizó desde aquí. Hay movimientos que empezaron no hace mucho tiempo y tienen sus razones (recordó como uno de los hechos más graves el fallecimiento de la docente y su pequeña hija). Hicimos contacto con Patricio García, funcionario de Vialidad Nacional y a partir de allí comenzaron las reuniones y a trabajar para promover la licitación de la Ruta, eso incluyó el contacto con los intendentes».

«También vendrán las obra de cloacas cuya firma está a punto de concretarse, entre ellas el tercer colector. Se pudo pasar por debajo de la ruta 188 con un canal por si el día de mañana se construye la planta depuradora».

«Son todas obras de infraestructura, de obra pública, que tal vez no las supimos comunicar en su momento y en la manera que debíamos, tal vez no nos acercamos a nuestro electorado, es algo que debemos tener en cuenta para la campaña que seguramente revertiremos el resultado», consideró.

El gas en Banderaló

El paso del gasoducto frente a Banderaló que conectará La Pampa con General Villegas sin que por el momento se conecta e la localidad, generó entre sus vecinos preocupación que fue visibilizada rápidamente, obligando al intendente y parte de su equipo a intervenir dando las explicaciones del caso. En el encuentro con Distrito Interior, Campana se refirió al tema diciendo que «teniendo el gas tan cerca como será en la ciudad cabecera y pasando pro Banderaló es imposible que el pueblo más adelante no tenga gas más tarde o más temprano».

La empresa a cargo de la obra se encuentra realizando anteproyectos. En principio fue el relevamiento de las conexiones actuales, luego la factibilidad de ampliación de la red en la ciudad cabecera y la cantidad y potenciales clientes que hay en Banderló; al mismo tiempo las empresas que pudieran acoplarse a la red, lo que genera grandes expectativas. En ese sentido Campana comentó que dos o tres empresas se acercaron a la Municipalidad para manifestar sus intenciones de asentarse y desarrollarse aquí, y las posibilidades para radicarse. Esto, por la obra en particular, va a permitir desarrollar a General Villegas y generar nuevas fuentes de trabajo. Algo que ya está sucediendo con la mano de obra empleada para los trabajos que se están llevando a cabo en la construcción del gasoducto.

Lo que espera Campana de los dos años que le restan a su cargo

La máxima autoridad municipal consideró que no será sencillo dado que no son de ideas completamente diferentes, lo que no significa que sea imposible llevarlos a cabo. «Hasta ahora los hemos transitado de buena manera, tenemos una buena relación, tenemos que ser muy respetuosos de esto sobre todo si queremos un país distinto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros hacer lo propio si queremos un partido de General Villegas distinto.

El equipo de Gobierno debe avanzar en obras, en educación, en Desarrollo Social ayudando y acompañando a la gente. Hay requerimientos de viviendas, no se pueden hacer anuncios como fue antes de asumir, porque es imposible, pero si reconoció que hay unas 300 familias a las que se las ha asistido con soluciones habitacionales en los años de gobierno. El Círculo Cerrado es algo que debe continuar, destacó la entrega de los terrenos de PROCREAR (41) a los que el municipio dotó de la infraestructura necesaria.

«Aunque sea poco, todo suma. Eso nos hace crecer como sociedad y como partido, tenemos que trabajar todos juntos sin palos en la rueda. Son dos años importantísimos como para cerrar estos dos ciclos de Gobierno con un General Villegas distinto, para que quien venga encuentre un municipio lo más ordenado posible, lo más transparente posible y que permita una continuidad de trabajo», concluyó.

Relacionado