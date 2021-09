General Villegas: preocupación y cadena de oración por la salud de Christian Berón

Estas son horas críticas para el creador de la agrupación Filhos do Acapú, animadora durante años de los carnavales locales y de otros puntos del país.

Christian de 52 años se encuentra internado en la Terapia Covid del hospital municipal, con asistencia mecánica, con un cuadro pulmonar muy delicado, de acuerdo a lo informado a Distrito Interior por su hermana Natalia, quien se encuentra aferrada a la confianza en los médicos y en la fe, la que profesa desde hace muchos años.

El miércoles su hermano concurrió al hospital por una insuficiencia respiratoria donde le diagnosticaron una infección pulmonar, por lo que le indicaron un tratamiento ambulatorio con antibióticos que al parecer no logró mejorar el cuadro. El viernes regresó a la guardia desde donde decidieron internarlo en la terapia Covid dado que ésta cuenta con toda la aparatología necesaria para tratar a enfermos con problemas respiratorios; no obstante se le realizó un testeo rápido que arrojó resultado negativo, no obstante, como ocurre en esos casos, también se le efectuó un análisis de PCR cuyo resultado llegaría en las próximas horas. Es importante destacar que cuenta con las dos dosis aplicadas de la vacuna contra el coronavirus.

En la madrugada de este lunes Christian se descompensó por lo que fue necesario sedarlo y conectarlo a un respirador.

El paciente padece desde hace años asma alérgico y una psoriasis rematoidea nerviosa, que lo ha llevado a consumir por años diferentes medicamentos, entre ellos, una importante cantidad de corticoides, que pueden ser negativos para su estado general, explicó Natalia, quien a su vez, por los dichos de los médicos, entiende que la intubación puede contribuir a que se relaje y recupere las fuerzas que los días previos se vieron afectadas.

Por estas horas y dada su situación, los amigos, familiares y allegados al expresidente de la Comisión del Carnaval Villeguenses, han manifestado sus deseos de recuperación y enviado mensajes de aliento a través de las redes.

Conscientes de lo delicado del cuadro, pero con el antecedente que se ha repuesto a situaciones similares, los seres queridos aguardan que las noticias del parte médico que esperan para mañana al mediodía contenga buenas noticias; mientras tanto, siguen rezando y agradecen a quienes acompañan de diferentes maneras.

