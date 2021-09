Dra. Traverso: “el cáncer de cuello de útero es el segundo más frecuente en las mujeres”

La Doctora Guillermina Traverso a cargo del Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital de General Villegas y la Doctora María de los Ángeles Martínez destacaron la importancia de realizarse estos exámenes médicos periódicamente.

“Hay que tener en cuenta que el cáncer de cuello de útero es el segundo más frecuente en las mujeres y provoca al menos un millón de casos anualmente a nivel mundial, está relacionado al HPV que se transmite sexualmente”, destacó Traverso.

Igualmente, explicó que “tiene que quedar en claro la importancia de la prevención del cáncer de cuello de útero a través de pruebas como el Papanicolaou, la Colposcopía, test de Virus del Papiloma Humano (HPV) y lo ideal es comenzar desde el inicio de las relaciones sexuales hasta los 65 años”.

“Generalmente las pacientes vienen porque les dijeron que se tienen que hacer el control o porque sintieron algún dolor en las relaciones sexuales o un flujo raro que llamó la atención y eso es lo que tienen que tener en cuenta principalmente, pero lo ideal es no llegar a la consulta cuando notan algo, sino todos los años hacer el control ginecológico”, reiteró.

Por su parte la Doctora María de los Ángeles Martínez consideró que “justamente el Papanicolaou es un método de pesquisa, que todas las mujeres deberían realizar en primera instancia anualmente y de acuerdo a los resultados ver si es necesario repetirlo de una manera más frecuente o no”.

“A través de este método se intenta detectar las lesiones precursoras al cáncer de cuello de útero que se manifiestan en el Papanicolau, generalmente relacionadas con el HPV y que tienen tratamientos en esa etapa previa a desarrollar un cáncer lo cual permite el control de la patología antes”, añadió.

Los controles ginecológicos se pueden realizar en esta semana de campaña de prevención del 20 al 24 de septiembre en ciudad cabecera y localidades del Partido. La atención es por orden de llegada para aquellas mujeres con y sin obra social, desde la primera relación sexual hasta los 65 años.

En el Hospital Municipal en el horario de 8 a 10.30 hs., mientras que en el CAPS La Trocha: lunes 20, miércoles 22 y jueves 23 de 8 a 10.30 hs., EN Barrio FONAVI: el lunes 20 y jueves 23 de 8 a 10.30 hs. Y en las localidades del Partido se debe consultar en el CAPS el día de atención.

“Para venir a la consulta los 2 días previos es recomendación que no tenga relaciones sexuales, que no esté menstruando, que no utilice óvulos como tratamiento. Las esperamos a las adolescentes, pacientes jóvenes, es muy sencillo y no es doloroso”, explicó Martínez.

Por último la Coordinadora señaló que “esperamos que las mujeres se acerquen y tengan en cuenta que es muy importante dentro de la prevención la vacunación contra el virus HPV que se hace en niños y niñas de 11 años y está en calendario nacional.

Se recuerda que el Servicio de Ginecología también realiza este tipo de controles durante todo el año, por lo cual se recomienda pasada esta fecha sacar turno en el Hospital o en los CAPS para realizar la consulta médica.

