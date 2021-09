Christophe Krywonis cocinó el fin de semana en General Villegas

El cocinero francés, conocido rostro de la televisión argentina, popularizado luego de su participación en el ciclo gastronómico Masterchef, visitó este fin de semana General Villegas donde pasó casi tres jornadas filmando un nuevo programa que verá la luz el próximo 3 de octubre a las 23:30 hs. por la señal Space.

«Parrilleros», nombre del nuevo ciclo televisivo en la que participa Krywonis, se grabó en el restaurante «Lucofusco» (versión Moreno) durante el fin de semana.

La propuesta es una competencia entre dos asadores en la que el premio para el ganador lo habilita a competir a su vez contra Cristophe. En este caso los participantes fueron los villeguenses «Paco» Gómez y Sebastián Caporaletti, de ellos debió pasar uno que se enfrentó a la figura gastronómica.

Los jueces de esa última instancia fueron Luis Monti (Colo) a quien se ve en la foto de portada y Leo Leiva, propietario del restaurante anfitrión.

La producción de «Parrilleros» eligió el lugar por una referencia aportada por uno de los integrantes de la producción, que seguro de lo que hallaría en General Villegas, no dudó en indicar que era el lugar adecuado. No se equivocó. Lucofusco en esta nueva versión no ha dejado de cosechar elogios desde su reciente apertura; para conocer el por qué no alcanza con una descripción en palabras, se debe experimentarlo.

El equipo de trabajo provenía de grabar en la ciudad de Junín y luego de General Villegas partieron en la tarde de este lunes a General Pico en La Pampa, para luego hacer lo propio en Venado Tuerto, Arrecifes, Neuquen, para completar las grabaciones del ciclo.

Las imágenes que acompañan en el interior la nota son capturas de la historia en el perfil de @mundocritophe en un alto del trabajo por parte de los visitantes.

