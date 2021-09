IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE – GENERAL VILLEGAS: la emocionante liberación de Valentino (VIDEO)

El pequeño Valentino Rivero, tiene apenas 6 años y un enorme corazón, lo dejó demostrado en este acto que muestran las imágenes. El momento exacto en que, luego de haber recibido como regalo por parte de su abuelo materno un pájaro, lo liberó.

Al recibir el ave le pidió a sus padres hacerle él un regalo que resultaría definitivo para su nueva mascota: la libertad.

Su acción nos exime de cualquier comentario acerca de lo que significa este gesto que forma parte de una corriente, aunque lenta, cada vez más frecuente.

Desde siempre se han comercializado y mantenido cautivos los pájaros con el fin de apreciar su canto en el ámbito de los humanos; sin embargo, no resiste ninguna discusión que no hay nada más especial e inspirador que hacerlo con ellos en libertad. Lograrlo significa que son libres y la vida nos ha regalado ese exacto momento que resulta un hallazgo, sin embargo no todos piensan y proceden así, pero el tiempo ha ido cambiando las cosas.

Valentino enseñó en su acto una gran lección, para nosotros el título es «La emocionante liberación de Valentino», usted colóquele el título que crea más conveniente; pero más allá de esa formalidad lo de este niño es una esperanza.

