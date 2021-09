«Las urnas no mienten y el pueblo no se equivoca, menos el nuestro», declaró Campana al asumir la derrota en las PASO

El intendente de General Villegas y máximo referente de Juntos en el Distrito de General Villegas no dudó en ponerse al frente de la derrota electoral que sufrieron a manos de la oposición justicialista. Con la frase que le da título a la nota el mandatario le dio absoluta legitimidad al pueblo y a pesar de reconocer que la diferencia de votos es muy importante deben trabajar para tratar de achicarla al mínimo posible y pensar en que restan dos años de Gobierno local.

«Evidentemente uno tiene que hacerle caso al electorado», comenzó diciendo, para luego agregar que si bien la oferta política es amplia y ese podría ser uno de los motivos de la pérdida de votos, no fue una elección buena para su espacio.

«Esto nos obliga a replantearnos cómo estamos trabajando y fundamentalmente recapacitar porque el electorado no se equivoca. Nos acompañó durante mucho tiempo, nos dio la oportunidad de una segunda Gestión y para estos dos años que nos restan tenemos que reconstruirnos y avanzar para que el electorado nos vuelva a acompañar».

«Hay que hacer un exhaustivo análisis y ver cómo podemos trabajar para que los vecinos tengan lo que ellos consideran necesario».

«Las urnas no mienten y el pueblo no se equivoca, menos el nuestro», fueron algunas de sus frases.

Consultado acerca de cuánto mérito tiene la oposición o si el resultado fue producto de los errores cometidos durante su Gobierno, el mandatario sostuvo que deben trabajar sobre ambas cosas. Expresó que al haber tanta oferta electoral en el distrito sabían que no sería una elección fácil para ellos, pero nunca imaginaron que la diferencia sería tan amplia.

«General Villegas se muestra diferente a la mayoría de la provincia; si el territorio bonaerense está casi todo pintado de amarillo, que es nuestro color, y nosotros somos azul; algo estamos haciendo mal», enfatizó, aunque reconoció el mérito de la oposición en el resultado obtenido.

«De acá a las próximas elecciones nuestro Frente tiene una tarea ardua para recuperar la mayor cantidad de votos posibles, hay mucho por trabajar, desde la Gestión, desde lo político y desde el propio espacio político».

«Hay que estar más en la calle, más con el vecino; creíamos nosotros que estábamos ayudando a la gente desde lo social, acompañando a aquellos que están en situación de vulnerabilidad, aportando a los que están en obra, pero evidentemente no alcanza. La autoctrítica es muy importante, en lo personal, en el equipo de trabajo y en el Frente político», reiteró.

«Si trabajamos en esa línea es muy probable que recuperemos muchos de los votos que se han ido a otras fuerzas políticas», consideró.

Fue contundente al referirse a la necesidad de cambios en el gabinete: «si no hay un cambio de actitud, deberá haber un cambio de persona, evidentemente algo no estamos haciendo bien. La gente sabe y nos evalúa, trabajamos y lo dejamos ver, pero evidentemente algo no gusta, algo no les cae bien. No hay que ser soberbio, hay que tener una autocrítica muy clara, agachar la cabeza y seguir trabajando para las próximas elecciones y el futuro».

Finalmente consideró que se debe continuar teniendo la mayor cantidad de concejales si se quiere que la Gestión avance sacando las Ordenanzas que ayuden a los vecinos, garantizando de ese modo la gobernabilidad.

