Dos exsocios políticos se dispararon munición gruesa luego de las declaraciones de uno de sus precandidatos

El escenario en el que ocurrieron «los disparos vervales» fue el estudio de FM Peregrina (92.9) que desde los últimos días de la semana anterior hasta los primeros de los que está en curso vio pasar a hombres y mujeres de diferentes espacios políticos, hablando acerca de sus propuestas, analizando la campaña y hasta refiriéndose en duros términos a los rivales.

Entre las voces se destacaron dos de peso que de ninguna manera pueden pasar desapercibidas si se tiene en cuenta la historia que los une cuando tuvieron a su cargo los destinos políticos de General Villegas. Ellos son Gilberto Alegre y Horacio Pascual; ex socios a los que la política que los hizo caminar en la misma vereda, hoy los puso en opuestas.

Primero Alegre dio el salto desde el peronismo hacia Juntos por el Cambio, con el resultado por todos conocido, y en su regreso a las filas del justicialismo, tal su propia definición de «Vamos con Vos», el espacio al que pertenece, a Pascual lo encuentra, consideró, enrolado en el kirchnerismo, aunque el hoy precandidato a concejal por la Lista 4 asegura que él es justicialismo.

Desde hace un tiempo, especialmente desde iniciada la campaña, aunque en otras oportunidades se han referenciado en otras declaraciones públicas, los exintendentes se despreciaron mutuamente al negarse políticamente en el último tramo de la Gestión que inició Alegre y concluyó con Pascual en su natural traspaso cuando el primero asumió una banca como Diputado Nacional.

Todo comenzó el pasado viernes cuando Alejo Arias, candidato en segundo lugar por el alegrismo calificó a Pascual de mentiroso, al asegurar que hace campaña, recorre los barrios y pueblos invocando la figura de Alegre para confundir a la gente y así obtener votos.

-«Hoy muchos hacen política presentándose como candidatos de Gilberto Alegre»

-¿Quién?

-«Horacio Pascual. Es una cosa que hemos detectado caminando por diversos barrios y pueblos, que nos llamó mucho la atención. Eso es lo que no nos gusta d ela política, la mentira. Nosotros decimos orgullosamente que pertenecemos al espacio de Gilberto Alegre y que Gilberto Alegre es nuestro referente; lo podemos decir y lo podemos sotener, y vamos con esa verdad».

Karina Gianolio, precandidata en primer lugar por Vamos con Vos agregó a los dichos de su compañero que «somos la nueva política de Gilberto Alegre. Un equipo joven, con nuevas ideas, que tiene compromiso, tiene palabra, le damos valor a la palabra y tenemos hostoria de gestión con Gilberto».

A estas declaraciones le siguieron las palabras, a modo de respuesta, de Horacio Pascual el día sábado que se metió en el tema al hacer autocrítica de se su paso por el municipio, dando por hecho que es fundamental hacerla para no insistir en lo mismo obteniendo siempre idénticos resultados; en ese marco recordó que Alegre no está de acuerdo en hacer autocrítica, siendo esa una de las cosas que los diferencian actualmente.

Acto seguido, haciendose eco por comentarios de los dichos de Arias hacia su supuesta performance política de invocación del nombre de su exsocio político, dijo considerar oportuno aclararlo:

-«Yo no quiero ser Alegre, para que toda la gente me escuche, yo no quiero ser Alegre. Yo soy Horacio Pascual. Seguramente aprendí lo mejor de Alegre, eso no lo voy a negar, esa es una realidad, pero yo no quiero ser Alegre, yo soy Horacio Pascual y yo se lo que puedo dar y se que no soy solo yo, soy la gente que me acompaña, formamos un equipo grande de militantes y trabajadores que tenemos ganas de cambiar la realidad de Villegas.

Para que le queda claro a ese pre candidato, yo no soy Alegre, yo no quiero ser Alegre, yo quiero ser Horacio Pascual el que haga el último esfuerzo por cambiar la realidad de General Villegas, no porque tenga una idea, sino porque me tocó hacerlo en mis dos años de Gestión.

Cuando voy a los barrios no me preguntan por Alegre, me preguntan qué voy a hacer por ellos, qué es lo que podemos hacer para mejorar la realidad de Villegas. Esa es una discusión pasada, yo ya estoy en este grupo del que me siento orgulloso de pertenecer y con el que hemos formado la mejor Lista».

De este modo el bungense se diferenciaba, aclaraba y marcaba su posición, dejando atrás un tema que al menos en esta instancia de la campaña y probablemente de su carrera política no le represente un cambio significativa a favor o encontra. ¿O sí?.

Finalmente enfatizó en que el próximo 12 de septiembre la elección es en realidad un plebicito donde la gente deberá elegir en continuar con el modelo Campana o cambiar. Para eso, cree que habrá un voto útil que lo concentrará su Lista que es, siempre a su entender, la única en condiciones de ganarle al oficialismo representado por Claudia Esain.

Este lunes sería el momento del propio Alegre que no dejó pasar por alto la oportunidad de analizar la única interna que hoy existe en el Distrito representada precisamente por Horacio Pascual y Sol Fernandez que dirimirán la Lista hacia noviembre con las PASO.

«Peronistas somos todos, lo dijo Perón, aclaró, pero Pascual está compitiendo dentro del kirchnerismo, su líder, su jefe es Massa y es uno de los líderes del kirchnerismo. Lo que pasa es que quieren engañar a la gente haciéndole creer que ellos son los peronistas, ellos son kirchnerismo y el kirchnerismo no es peronismo».

«Nosotros tenemos muchas referencias que dicen que Pascual es Alegre, por ahí es mentira, y hace muy bien en desmentirlo, que le diga a la gente que él no tiene nada que ver con nosotros porque eso es muy saludable para la transparencia de la elección, porque nosotros hemos recibido esos comentarios, que muchas veces son comentarios y no pasan de ahí, pero como e sun proceso electoral tan complicado se hace necesario aclararlo.

Pascual lo que tendría que aclarar es qué es él, no decir qué no es. Sería más fácil para diferenciarlo.

Pascual es kirchnerista, pero no lo dice. ¿Por qué es kirchnerista?, porque le está disputando a Sol (Fernandez) la supremacía o el poder del kirchnerismo en General Villegas. Nadie puede negar que Sol Fernandez es kirchnerista, lo es desde siempre.

En la elección anterior yo no fui con ellos porque les dije claramente qur yo no soy kirchneristas y sigo diciendo exactamente lo mismo, yo soy peronista; yo pertenezco al peronismo no kirchnerista.

Pascual quiere aparecer como peronista no kirchnerista pero va a pelearle a Sol Fernandez el espacio que conquistó Fernandez trabajando todos estos años.

El tiene que decir eso, no diferenciarse de mi que la gente tiene en claro que no soy kirchnerista.

Si mañana me ofrecen un cargo les digo que no porque no soy kirchnerista y Pascual no se anima a decirlo. Si no son kirchneristas que vayan por otra variante, no a disputarle a Sol el espacio del kirchnerismo que es la que lo ha construído», concluyó.

La temperatura que va tomando la campaña en aquellos espacios con genética peronista a medida que pasan los días, parece ser proporcional al enfriamiento de quienes pregonan otras doctrinas. Quizá ello responda a que se concentra la atención en estos espacios dado que son los que están disputando una interna.

No obstante el electorado que parecía indiferente como consecuencia del hartazgo que provoca la «clase política» en su mayoría, ha comenzado a poner atención en las estrategias con las que cada uno intenta convencer para obtener el voto.

La ciudadanía que es cada vez más sabia socialmente, parce haber entendido que aunque parezca insignificante un voto, es la materialización de la responsabilidad cívica y el derecho que se obtiene de contribuir con el lugar en el que vive; esta vez, Distrito, Provincia y Nación en ese órden. Allí podría radicar la importancia de los hechos más que los dichos en aquellos que han tenido ya la oportunidad de demostrarlo y vuelven a intentarlo.

