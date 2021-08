Los precandidatos de Horacio Pascual calentaron la interna del Frente de Todos con fuertes declaraciones (AUDIO)

Esteban Tauriani de Cañada Seca (derecha) y Natalio Azcurra de Coronel Charlone, no ahorraron críticas al oficialismo y a los rivales en la interna, con un agregado al referirse a estos últimos.

Hasta el momento en que apenas ha arrancado la campaña y el Frente de Todos dirime la Lista definitiva en las PASO, el trato a ambos lados era cordial, aunque con las diferencias visibles que los llevaron a esta instancia. Sin embargo, por estrategia o por pasión, el charlonense del Frente Pedro Satragno, disparó dardos verbales que para algunos fueron picantes y para otros contenían veneno.

Fue contundente al dejar frases tales como «…necesitamos juntar el peronismo y reordenar el peronismo, hoy necesitamos un ordenamiento para el 2023; peronismo o La Cámpora, sencillo, esto lo único que se va a debatir para el 12 de septiembre.

Luego de una breve descripción de una situación ocurrida en su Coronel Charlone que involucra al exDelegado, ahora precandidato por Juntos, Azcurra enfatizó: «Ahora en Charlone pueden elegir entre el exDelegado que es el candidato actual, Walter Reina y nosotros y en Villegas también; pueden elegir claramente entre La Cámpora y nosotros. Educativamente pueden elegir entre Gonzalo Borgo (precandidato a consejero escolar) y Cristina Liprandi. Pueden hacer esa elección, ahora la única interna es esta; uno de los dos pasa».

Sin dudas Azcurra, que obligó a varios girar la vista hacia su persona, planteó un nuevo escenario para la interna. Con el visto bueno o no de la Lista que integra pateó muy fuerte el tablero.

Audio de la entrevista

Tauriani que tuvo una participación en política, inclusive ocupando una banca por el Frente Renovador, dijo estar dispuesto a escuchar a la gente principalmente de los pueblos, como es su caso en Cañada Seca, y acercar las problemáticas al Ejecutivo para poder resolverlas dado que los pueblos están olvidados; «por ejemplo hoy tenemos una problemática importante en Cañada Seca donde tenemos 15 viviendas que hace 7 años no se terminan, y es una gran problemática porque ellos (por el oficialismo) piensan que están perjudicando a la gestión anterior y nada que ver, están perjudicando a la gente que pagó su vivienda y hace 7 años que no están entregadas; no están haciendo nada.

Respecto a Coronel Charlone que también tuvo viviendas postergadas para su conclusión sostuvo que «fue distinto porque la gente se movilizo y apuro un poquito, en Cañada tal vez están un poquito quedados o tienen miedo porque no hay reclamos. A veces los reclamos los tengo yo, que me vienen a preguntar qué paso con las casas, qué es lo que se puede hacer, pero no se lo hacen a la Municipalidad, la gente necesita la casa y es un gran problema, no entiendo la lógica del gobierno en no terminarlas y entregarlas.

Se han hecho cartas hacia el municipio y nunca hubo respuestas, también quiero destacar que a lo mejor falta voluntad de quienes tenemos hoy al frente en las Delegaciones que no pasarían las quejas o reclaman los servicios que necesitamos en Cañada y los pueblos, como son las viviendas y los terrenos, que no tenemos, entre los que me incluyo. La gente se está yendo, más los jóvenes.

¿Ha habido en algún momento un intento de reactivación?

«Mira, siempre que se reactivaron las casitas en estos 7 años son con las elecciones, como ahora. Ahora aparecieron porque estuve recorriéndolas; hay 3 personas con martillos y nada más, es una tomada de pelo, realmente me preocupa porque la gente viene y te pregunta; queremos la casita o que las entreguen así nomas. Y no pasa porque las entreguen así nomas, la gente las pagó».

Natalio Azcurra también fue consultado acerca de la situación general en Coronel Charlone, respondió de manera contundente, adelantando, sin saber hasta ese momento, la intensidad que le daría a sus conceptos.

«si empezamos a hablar de la necesidad que tenemos en Charlone y en los pueblos creo que necesitamos tres programas más o menos, el déficit habitacional, de terrenos es general. La verdad que nosotros nos estamos preparando dentro de esta Lista ya pensando seriamente en el 2023, porque se va recibir un gobierno muy complicado, nosotros podemos venir a las elecciones, meternos como concejal y no, nosotros estamos pensando seriamente porque las problemáticas, el déficit social, habitacional, educativo, va a ser tremendo; la verdad que esto hay que tomarlo con mucha seriedad porque este «quedantismo» que tenemos es bastante complicado. En Charlone se pudieron lograr esas viviendas, pero ni siquiera podemos hacer el carnet con la tecnología que tenemos. Muchachos, estamos capacitados para hacer un carnet en Charlone, no somos de tercera categoría que no entendemos como prender una computadora, todas cosas básicas sencillas. Nosotros bueno abrimos una cooperativa textil este Gobierno vino y les sacó las herramientas de las manos, ¿Dónde están esas herramientas?.

Este último comentario disparó una serie de detalles acerca del proyecto de cooperativa textil que incluía a unas 25 mujeres del pueblo y se llevó a cabo en el edificio en el que funcionó la clínica del pueblo.

En una oportunidad, funcionarios del municipio retiraron las máquinas y hasta el momento no se ha tenido novedad alguna de éstas, a pesar de los esfuerzos realizados pro recuperarlas o saber acerca de su destino mediante el envío de cartas al intendente que no han sido respondidas.

«Estaba funcionando y las propias mujeres con sus trabajos mantenían a la cooperativa, pagaban los servicios y después había una distribución igualitaria y equitativa», especificó.

«La única respuesta fue que las propias mujeres tenían que mandar una carta y comprobar ellas sobre la posesión de esas maquinas. Si la papelería se la llevaron ellos que van a poder demostrar?».

El tema se tiene que trabajar muy seriamente en el Concejo Deliberante, lo tienen que plantear, analizar, sugirió y dado que en el momento de la entrevista la precandidata de otro espacio, también de Coronel Charlone aportó comunicando que al momento del retiro de las máquinas textiles el entonces Delegado, Walter Reina, hoy precandidato a concejal por el oficialismo, fue responsable, Azcurra insistió «ahora en Charlone pueden elegir entre el e Delegado que es el candidato actual o nosotros y en Villegas también pueden elegir claramente entre La Cámpora y nosotros; educativamente pueden elegir entre Gonzalo Borgo y Cristina Liprandi, pueden hacer esa elección, ahora la única interna es esta, uno de los dos pasa».

En otro orden de cosas, aparecieron los caminos en las consideraciones; «el tema de caminos es lamentable, uno anda con mucho trabajo por suerte en la zona rural y lo que padecen los productores agropecuarios es bastante vergonzoso; vergonzoso por lo que pagan, la verdad que deja mucho que desear, yo creo que tenemos que recuperar aquel fondo solidario, fondo sojero que en su momento, yo me acuerdo, que uno de nuestros funcionarios dijo no, para lo que significa en el presupuesto es poca plata, en ese entonces eran unos 8 millones de pesos que hoy serian 40 millones de pesos, ¿cuánto sale una motoniveladora? 19 millones de pesos, pudimos haber comprado 2 motoniveladoras por año. Ese fondo lo tenemos que recuperar para los productores porque es plata de los productores. Vos hablas con los productores y tienen la pata en la cabeza con los impuestos y eso no puede ser porque no lo ven en los resultados, tienen que ir a 20 o 30 kilómetros por el camino de tierra para llegar al banco, para llegar a un sistema de salud y eso no puede ser, por eso armamos una lista bastante federal, no sólo lo hicimos equitativamente de género como corresponde, sino que a nivel distrital, nosotros queremos que la locomotora sea General Villegas, pero para eso necesitamos unos vagones como la gente, nosotros necesitamos que los pueblos crezcan y si no crecen los pueblos no va a crecer la ciudad cabecera, se están viniendo los pibes de los pueblos porque no tienen futuro y se vienen a trabajar a General Villegas, entonces nosotros necesitamos crear empleos para jóvenes, urgente. Necesitamos que nuestros jóvenes de los pueblos se puedan venir a capacitar, tenemos que tener una movilidad de los pueblos a la ciudad cabecera para que vengan a estudiar. También dentro de nuestro proyecto están aquellas madres que tienen hijos y tengan que venir a estudiar, que tengan una guardería donde puedan alojar a sus hijos mientras ellas estudian, porque es una gran problemática también venir a estudiar, hoy en día no puede venir a estudiar cualquiera, queda solamente quizás para una clase media alta, entonces nosotros tenemos que mejorarle la educación a los pueblos», comentó al tiempo que mencionó al primer precandidato a Concejero Escolar, Gonzalo Borgo Sanz al que llamó el Messi de la educación.

La salud y la atención a quienes llegan desde los pueblos y las condiciones en que deben acompañar a sus familiares durante la estadía en internación fue mencionado, del mismo modo, hubo quejas acerca de la falta de políticas locales para la generación de empleo.

«¿Cómo puede ser que un municipio con 127 millones de pesos anuales como es el de Buchardo (Córdoba, limítrofe con Charlone) haga más calles que Villegas que tiene 2.500 millones de pesos, somos el cuarto distrito más grande de las provincia de Buenos Aires; cada Villeguense se tendría que sentir orgulloso, no es problema de plata, claramente hay un Gobierno que no funciona. Lo único que funciona son sus sueldos. Un Secretario hoy cobra más de $ 300.000, todo lo que cobra el Ejecutivo de aquel municipio, todo el ejecutivo completo gana menos que un Secretario de acá».

Dado que consideran que es un problema de gestión e ideas y no de dinero, es que le dan mayor valor a los políticos y ex funcionarios que forman el espacio, como es el caso de Eduardo Pincione, exSecretario de Producción durante la Gestión de Gilberto Alegre o Ernesto Segretín que fue el hombre fuerte en el mismo período por una veintena de años en el Concejo Deliberante.

«Necesitamos juntar el peronismo y reordenar el peronismo, hoy necesitamos un ordenamiento para el 2023, o peronismo o La Campora, sencillo, esto lo único que se va a debatir para el 12 de septiembre. Nosotros queremos cambiar esa forma, esa forma de peronismo, tenemos que recuperar eso, nosotros estamos viendo gente revolviendo una olla, entregando alimentos con una etiqueta; esa política vieja no la queremos, tenemos que pensar a futuro y construir viviendas. Una vivienda del Procrea vale $ 2.600.000 con un dormitorio, si querés una de 78m2 vale $ 3.600.000. ¿Cuántas podemos hacer?, 2 por día si pones, por supuesto, de manera figurativa, por dos mil días; pudieron haber hecho cuatro mil casas (por supuesto que tenemos el gasto en salud, pero para hacerlo figurativamente)».

A lo detallado le siguieron otros temas que son apreciables en el audio, pero en su vuelta al aspecto político, los precandidatos de Horacio Pascual insistieron con el ordenamiento que se necesita en el peronismo local, hoy presidido por Sol Fernandez, paradójicamente, anteriormente lo era por Horacio Pascual.

Históricamente el peronismo dirimió sus diferencias con una interna luego de la cual el que gana conduce y el que pierde acompaña, y será la conducta que adopte la Lista que integran. «Si la gente quiere eso, es lo que vamos hacer, nosotros tenemos la base peronista y sabemos que el que pierde acompaña es muy sencillo», aseguró.

Al final de la nota surgió la pregunta acerca de lo ocurrido con lo que pudo ser un error de imprenta en el borrador de la Lista que encabeza Horacio Pascual, en el que los precandidatos a consejeros escolares que figuraban eran los de la Lista que encabeza Sol Fernandez. Azcurra fue categórico en la respuesta:

«No se (que pasó), la verdad, lo digo yo y que los compañeros no, para que no se centren en esto porque nosotros tenemos propuestas, ideas y un montón de cosas, pero lo que se está viviendo en el peronismo estos días es un espanto, muy preocupante y nosotros lo vivimos en carne propia. No podemos aceptar desde el peronismo que se bajen listas, que pasen todas estas cosas; esas políticas tan viejas no las podemos aceptar.

Vamos muchachos a las PASO, que la gente decida y el que pierde que acompañe; es sencilla la cosa, el que tiene apoyo, el que tiene territorio, nosotros estamos muy convencidos con el territorio que hemos hecho, el gran trabajo que hemos hecho, el gran liderazgo natural de Cesar Julián, de todas las ayudas que le brindamos a la gente, no nos sacamos ninguna foto, no le pusimos etiquetas a ninguna bolsa.

Necesitamos ordenarnos, el peronismo quiere peronismo, es lo que queremos crear nosotros, un frente para terminar con este desastroso Gobierno Municipal pero para crear ese frente tenemos que eliminar ciertas formas de trabajar en política, la gente quiere ver sus ingresos en obras, no quiere ver sus ingresos en familiares, en sueldos de familiares, eso no puede pasar más dentro del peronismo» concluyó.