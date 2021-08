La Liga de Fútbol de General Villegas confirmó el inicio del Torneo el 5 de septiembre, los detalles

La reunión para la definición se llevó a cabo este lunes 2 de agosto como estaba previsto, donde se determinó el inicio del Torneo el próximo 5 de septiembre.

El Campeonato no contará con público y los equipos estarán divididos en dos zonas.

Zona A

Eclipse, Atlético Ameghino, Atlético Villegas, Sportivo, Blaquier y Sarmiento.

Zona B

F.C.Bunge, Ingeniero, Cosmopolita, Juventud y Santa Rita.

Se jugará en tercera (14:00 hs.) y en primera división (16:00 hs).

Por protocolo sanitario quedó establecido que todos los jugadores mayores de 18 años deben estar vacunados con al menos una dosis de la vacuna contra el Covid.

Inferiores y Fútbol Femenino

El Torneo de inferiores comenzará el 18 de septiembre con las mismas zonas de Primera División y en esta categoría se suma Atlético Charlone en la zona B.

El Fútbol Femenino se jugará desde el 19 de septiembre por encuentros y participarán Atlético Villegas, Sportivo, Eclipse, Cosmpolita, Santa Rita; existiendo la posibilidad que se sume Atlético Ameghino.

Fixture de la Primera Fecha

Zona A:

Blaquier vs. Eclipse

Sportivo vs. Sarmiento

Atlético Ameghino vs. Atlético Villegas.

Zona B

Bunge vs. Cosmopolita

Sta Rita vs. Ingeniero

Libre: Juventud (Banderaló)

